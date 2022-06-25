2022-06-25 11:02:10
Τι επιλέγει να δει το κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 10,7
ALPHA NEWS 8,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 10,0
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,8
ΟPEN NEWS 7,5
STAR NEWS 6,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 6,1
ΕΛΕΝΗ 11,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 18,5
ROUK ZOUK 19,1
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 9,6
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 18,1
T-LIVE 11,7
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,2
SHOPPING STAR 13,3
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 4,1
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,9
SUPERSTORE 8.3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,0
5 Χ 5 15,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,6
DEAL 10,7
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 9,0
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,1
HAPPY TRAVELLER (E) 7,3
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 7,7
LIVE NEWS 17,2
THE CHASE 15,7
STOYNTIO 4 4,5
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 10,7
ALPHA NEWS 8,5
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 10,0
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 12,8
ΟPEN NEWS 7,5
STAR NEWS 6,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 6,1
ΕΛΕΝΗ 11,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 18,5
ROUK ZOUK 19,1
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 9,6
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 18,1
T-LIVE 11,7
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 13,2
SHOPPING STAR 13,3
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 4,1
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,9
SUPERSTORE 8.3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,0
5 Χ 5 15,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8,6
DEAL 10,7
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 9,0
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 16,1
HAPPY TRAVELLER (E) 7,3
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 7,7
LIVE NEWS 17,2
THE CHASE 15,7
STOYNTIO 4 4,5
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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