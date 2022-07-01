2022-07-01 12:25:08
Φωτογραφία για Στο MEGA η χθεσινή ημέρα! Δείτε το ταμείο των καναλιών για την Πέμπτη 30/6/2022
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας  στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για την  Πέμπτη 30/6/2022;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54

MEGA 15,6

ANT1 13,8

ALPHA 9,1

ΣΚΑΪ 10,9

STAR 11,5

ΟPEN 4,1

ΕΡΤ1 2,9

ΜΑΚTV 2,6

ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59

ΣΚΑΪ 15,6

ANT1 12,3

STAR 11,8

MEGA 22,1

ALPHA 7,9

ΟPEN 3,3

ΕΡΤ1 2,1

MAKTV 2,0

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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