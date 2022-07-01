2022-07-01 12:25:08
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για την Πέμπτη 30/6/2022;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
MEGA 15,6
ANT1 13,8
ALPHA 9,1
ΣΚΑΪ 10,9
STAR 11,5
ΟPEN 4,1
ΕΡΤ1 2,9
ΜΑΚTV 2,6
ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59
ΣΚΑΪ 15,6
ANT1 12,3
STAR 11,8
MEGA 22,1
ALPHA 7,9
ΟPEN 3,3
ΕΡΤ1 2,1
MAKTV 2,0
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
MEGA 15,6
ANT1 13,8
ALPHA 9,1
ΣΚΑΪ 10,9
STAR 11,5
ΟPEN 4,1
ΕΡΤ1 2,9
ΜΑΚTV 2,6
ΔΥΝΑΜΙΚΟ -/- 21:00: -23:59:59
ΣΚΑΪ 15,6
ANT1 12,3
STAR 11,8
MEGA 22,1
ALPHA 7,9
ΟPEN 3,3
ΕΡΤ1 2,1
MAKTV 2,0
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
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