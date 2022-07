2022-07-09 11:43:18

Το έχει το όνομα τελικά φέτος. Αν σε λένε Φαίη , θα πάρεις μεταγραφή. Θα μπορούσε να είναι και αστρολογική πρόβλεψη Η πολύ καλή στην δουλειά της Φαίη Κυριακοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM αφήνει την Barking well και πάει OPEN.



Εκεί θα συναντήσει την παλιά δυνατή ομάδα του ΑΝΤ1 (Λάτσιος -Γκαγκάκη).



Έτσι αποχαιρέτησε τον Νίκο Κοκλώνη η Φαίη Κυριακοπούλου:



«Ένας έξυπνος άνθρωπος θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τα πάντα» έχεις πει και το αποδεικνύεις καθημερινά! Ο Νίκος της καρδιάς μου, είναι όμορφος εξωτερικά και κυρίως εσωτερικά, ένα μεγάλο παιδιά, εξαιρετικά ευφυής και αυθεντικός! ♥️ Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Η Barking well θα είναι για πάντα, my happy place!



Πηγή: TVNEA.COM

