Ήταν σχεδόν σίγουρο, σας το είχαμε πει εξάλλου και σε προηγούμενα άρθρα μας. Όπως λοιπόν διαβάσατε πρώτα από το Eurovisionfun, έτσι και τώρα μπορούμε να σας πούμε χωρίς καμία αμφιβολία πλέον, πως το All Together Now δεν θα χρησιμοποιεί ως μέθοδος επιλογής του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2023.







Το trailer του τάλεντ σόου που θα μεταδοθεί μέσα από την συχνότητα του Alpha και θα έχε παρουσιαστεί τον Νίκο Κοκλώνη, βρίσκεται ήδη στον αέρα του σταθμού και όπως θα παρατηρήσατε δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Eurovision ή στο ενδεχόμενο ο νικητής να εκπροσωπήσει την χώρα στον επόμενο διαγωνισμό.













Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Eurovision fun, το All Together Now προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό της χρονιάς, αφού στο πρώτο μισό ο Alpha θα μεταδώσει το J2US. Η προετοιμασία που απαιτείται για το All Together Now είναι αρκετά μεγάλη και η ομάδα παραγωγής δεν επρόκειτο να είναι έτοιμη το φθινόπωρο, ώστε ο καλλιτέχνης να επιλεγεί στον κατάλληλο χρόνο που απαιτείται για τον διαγωνισμό της Eurovision. Μην ξεχνάτε πως χρειάζεται στην συνέχεια επιπλέον χρόνος και για την επιλογή του τραγουδιού.

Τα σχέδια όμως της εταιρείας παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη για ένα τάλεντ σόου μέσω του οποίου ο νικητής θα παίρνει και το εισιτήριο για τον διαγωνισμό της Eurovision δεν εγκαταλείπονται. Έτσι, κι εφόσον το All Together Now πάρει το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν, ίσως το δούμε να επιστρέφει το φθινόπωρο του 2023, για την επιλογή πλέον του εκπροσώπου της Κύπρου στην Eurovision 2024.







Με βάση τα παραπάνω και χωρίς να είναι κάτι δεδομένο, το πιθανότερο σενάριο είναι το ΡΙΚ να επιλέξει τόσο το τραγούδι, όσο και τον καλλιτέχνη με απευθείας ανάθεση.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM