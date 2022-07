Οι λάτρεις του The Walking Dead ανυπομονούν για το Isle of the Dead, το Spinoff με κεντρικό δίδυμο την Maggie και τον Negan. Όπως δείχνουν οι πρώτες φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα γυρίσματα, η σχέση των δύο δεν είναι και τόσο φιλική, όπως πάντα δηλαδή, και φαίνεται πως είναι στα «μαχαίρια».

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr, ο Negan φαίνεται να έχει βρει ένα νέο, αρκετά μακρύ όπλο και μία νέα συν-ταξιδιώτισα.













Περισσότερα: newsbeast