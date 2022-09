Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ με πρωταγωνίστρια μια παρουσιάστρια ειδήσεων.

Ο λόγος για την παρουσιάστρια Julie Chin η οποία κατά την διάρκεια που εκφωνούσε μια είδηση, φαίνεται ότι υπέστη αρχές εγκεφαλικού καθώς ξαφνικά, όπως περιέγραψε αργότερα, έχασε μερικώς την όραση της από το ένα μάτι, μούδιασε το ένα της χέρι ενώ ξαφνικά δεν μπορούσε να διαβάσει τις ειδήσεις.

Η παρουσιάστρια αφού έδωσε πάσα σε συνάδελφό της και ζήτησε συγνώμη, μεταφέρθηκε σε κλινική όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ λίγο αργότερα ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία της.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022