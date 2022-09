2022-09-10 14:18:37

Ο John Stewart Bell (1928 – 1990) ήταν ο φυσικός που έγινε γνωστός από το θεώτημα Bell, το οποίο έβαλε ταφόπλακα σε κάθε θεωρία κρυμμένων μεταβλητών στην Κβαντική Φυσική. Στην τελευταία του διάλεξη εξέτασε το ερώτημα: «Τι δεν μπορεί να κινηθεί γρηγορότερα από το φως;»



Σύμφωνα με τον Bell: «Η κατάσταση περιπλέκεται κι άλλο από το γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα που διαδίδονται πιο γρήγορα από το φως. Η βρετανική βασιλεία είναι το κλασικό παράδειγμα. Αν η βασίλισσα πεθάνει στο Λονδίνο, και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, βρίσκεται στην Αυστραλία … γίνεται ακαριαία βασιλιάς.”



Η «βασιλεία» λοιπόν είναι ένα από τα πράγματα που διαδίδονται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Συνεχίζοντας ο Bell υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τέτοιες έννοιες και στη φυσική, π.χ. το βαθμωτό δυναμικό που ικανοποεί την εξίσωση Laplace. Αλλά δεν αντιπροσωπεύουν άμεσα κάποιο μετρήσιμο φυσικό μέγεθος όπως το ηλεκτρικό ή το μαγνητικό πεδίο, που διαδίδονται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός.Όπως και η πληροφορία της «βασιλείας» του Καρόλου. Δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην Αυστραλία γρηγορότερα από το φως.



πηγή: Bell J.S. Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Collected Papers on Quantum Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge, 2004



https://physicsgg.me/

tinanantsou.blogspot.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ