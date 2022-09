tvnea

Ο απόλυτος νικητής της σεζόν 2021-2022, η σειρά που καθήλωνε καθημερινά εκατομμύρια τηλεθεατές στους τηλεοπτικούς δέκτες, ο «Σασμός» επιστρέφει από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στη συχνότητα του Alpha ακόμα πιο σαρωτικός, απόλυτα ανατρεπτικός και σίγουρα απρόβλεπτος.Πρεμιέρα: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00Δεν είναι μόνο οι ιστορίες του «Σασμού» που κάνουν τη διαφορά. Είναι το περιβάλλον όπου διαδραματίζονται (το τοπίο της Κρήτης), η κινηματογραφική αισθητική με την οποία αποδίδονται, οι υψηλού επιπέδου ερμηνείες, η υπέροχη πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια. Είναι η καθαρότητα των χαρακτήρων, η αρχετυπική διάσταση που διακρίνει ορισμένους από αυτούς, η δύναμη των συναισθημάτων αλλά και η διαλεκτική της βεντέτας όπως αναπτύσσεται μέσα από τη δραματουργία. Είναι η γεύση της ελπίδας και η δύναμη του έρωτα. Και, φυσικά, πάνω απ΄όλα και πρωταγωνιστής όλων, ο πολυπόθητος σασμός.Β΄Κύκλος 2022 -2023Νέα γεγονότα ξεσκεπάζουν παλιά, κρυμμένα μυστικά.Μεγάλες ανατροπές φέρνουν τα πάνω-κάτω, θέτοντας ένα διαφορετικό πλαίσιο δράσης.Καταιγιστικές αποκαλύψεις μετακινούν κάθε πυλώνα βεβαιότητας.Καθοριστικές καταστάσεις γκρεμίζουν τις όποιες σταθερές.Καινούργια πρόσωπα έρχονται από τα παρελθόν για να φωτίσουν το μέλλον και να πυροδοτήσουν συγκλονιστικές εξελίξεις.Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με τους εαυτούς αλλά και τα συναισθήματά τους.Οι «νεκροί» «ξεβράζονται» από τη θάλασσα και ζητούν εκδίκηση.Χαρά, πόνος, συγκίνηση, πάθος.Θάνατος.Και στο φινάλε απομένει να αποδειχθεί ή όχι το «κραταιά ως θάνατος αγάπη».Η ιστορία συνεχίζεται …με τον κύκλο της βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών, των Βρουλάκηδων και των Σταματάκηδων, να αναζωπυρώνεται. Η άφιξη του Παύλου Βρουλάκη πολώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ νέα γεγονότα φέρνουν ανατροπές, κινούν τον ιμάντα της ιστορίας και οδηγούν τη δράση στην απόλυτη κορύφωση!‘Ετσι γεννιέται η ελπίδα και ο σασμός!Η νέα σεζόν βρίσκει τους βασικούς ήρωες της σειράς με νέες προκλήσεις, συναισθηματικές και προσωπικές. Nέες αφίξεις, καινούργιοι ρόλοι, ισχυρά διλήμματα. Μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα… έρχονται!«Σασμός»: Το απόλυτο τηλεοπτικό φαινόμενο της σεζόν 2021-2022!Είναι η σειρά η οποία αγαπήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη, «έγραψε» στις καρδιές των τηλεθεατών και «τρέλανε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης. Ο «Σασμός» έφερε άλλον «αέρα» κι έκανε την απόλυτη διαφορά στη μυθοπλασία τη σεζόν 2021-2022, με πρωτιές καθημερινά, με εκατομμύρια views, με μεγάλη δυναμική σαρώνοντας τον ανταγωνισμό. Με δεκάδες χιλιάδεςδιθυραμβικά σχόλια αποτέλεσε σταθερά κορυφαίο trending topic στο Twitter, ενώ οι αριθμοί που αφορούν τις ιντερνετικές προβολές και τα social media υπήρξαν σαρωτικοί!Νέοι χαρακτήρεςA picture containing person, person, wall, indoorDescription automatically generatedΠΑΥΛΟΣ ΒΡΟΥΛΑΚΗΣ (Στέλιος Μάινας)Ο Παύλος είναι πρώτος ξάδερφος του Μάρκου Βρουλάκη. Άνθρωπος κλειστός με φλογερό και δυναμικό χαρακτήρα. Είχε παντρευτεί την Αιμιλία (Γ.Φέστα) κι είχαν ένα αγοράκι, που πνίγηκε μικρό. Αυτό το τραγικό γεγονός, τον χώρισε με την γυναίκα του, Αιμιλία, παρ΄όλο που είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, αφού εκείνη τον κατηγόρησε κάποια στιγμή για το θάνατο του παιδιού τους. Λίγα χρόνια μετά ο Βασίλης Σταματάκης σκοτώνει τον Μάρκο. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο χτύπημα για τον Παύλο, που μετά το μοναχοπαίδι του, χάνει και τον ξάδερφο του που τον είχε σα μικρό αδερφό. Ο ασκός του Αιόλου ανοίγει και η βεντέτα συνεχίζεται…. μέχρι τη στιγμή που όλοι μαθαίνουν πως ο Παύλος πνίγηκε στη θάλασσα. Περίπου είκοσι χρόνια μετά επιστρέφει σε μια τραγική στιγμή για την οικογένεια Βρουλάκη.ΑΙΜΙΛΙΑ ΞΕΝΑΚΗ (Γιώτα Φέστα )Εισαγγελέας. Πρώην σύζυγος του Παύλου Βρουλάκη (Στ.Μάινας). Είχε παντρευτεί τον Παύλο και χώρισαν μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους. Μετά από κάποια χρόνια και όταν ο Παύλος θεωρήθηκε νεκρός, η Αιμιλία παντρεύτηκε τον Δημήτρη Μαραθάκη (Μ.Πετούσης). Είναι φίλη της Σοφίας (Ν.Γιαννουδάκη), της μητέρας της Στέλλας (Ευ.Σαμαρά). Παρ΄ όλο που ο γάμος της με το Δημήτρη είναι ήρεμος κι ευτυχισμένος, όταν συναντά τον Παύλο και μαθαίνει την αλήθεια για το παρελθόν, οι παλιές πληγές ανοίγουν ξανά.A person in a black robeDescription automatically generated with medium confidenceΕΥΘΥΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Δημήτρης Αλεξανδρής)Φίλος του Παύλου Βρουλάκη (Στ.Μάινας). Είχε μπλέξει με λαθρεμπόριο όπλων και λίγα χρόνια πριν η αστυνομία τον συνέλαβε και κατάσχεσε το εμπόρευμα του. Μπήκε φυλακή και τώρα βγαίνει και γίνεται ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο Ρέθυμνο.ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Γιώργος Γεροντιδάκης)Αστυνομικός, έξυπνος, αποφασιστικός κι αφοσιωμένος στη δουλειά του και στις αποστολές του. Εξ αιτίας αυτού ο Λευτέρης δεν έχει προσωπική ζωή. Η μοίρα θα παίξει το δικό της παιχνίδι και θα βρεθεί αντιμέτωπος με γεγονότα και καταστάσεις που θα καθορίσουν τις εξελίξεις.A picture containing person, person, shirt, standingDescription automatically generatedΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ (Μάνος Πετούσης)Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύζυγος Αιμιλίας (Γ.Φέστα). Ο Δημήτρης ήταν φίλος του Παύλου Βρουλάκη (Στ.Μάινας) και από τους πρώτους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της Αιμιλίας όταν έμαθαν πως πνίγηκε. Κάποια στιγμή η αγάπη αναμεταξύ τους, ένωσε τους δρόμους τους για πάντα. Ο Δημήτρης έχει μια κόρη από τον πρώτο του γάμο στην οποία η Αιμιλία έδωσε όλη την αγάπη που η ζωή της στέρησε όταν έχασε τον γιο της.«Σασμός», η συγκλονιστική συνέχεια από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha!Πηγή: TVNEA.COM