Δυνατός μήνας ο Οκτώβριος στον Netflix με πολλές νέες παραγωγές που θα καθηλώσουν του συνδρομητές τους. Μάλιστα ο Οκτώβριος ως μήνας του Halloween έχει αρκετές σειρές και ταινίες τρόμου.1 ΟκτωβρίουBlade2 ΟκτωβρίουForever Queens 1ος Κύκλος3 ΟκτωβρίουChip and Potato 4ος Κύκλος4 ΟκτωβρίουHasan Minhaj: The King’s Jester (2022)5 ΟκτωβρίουNailed It! 7ος ΚύκλοςBling Empire 3ος ΚύκλοςHigh Water 1ος ΚύκλοςJumping from High PlacesMr. Harrigan’s PhoneThe Fight for Justice: Paolo Guerrero 1ος ΚύκλοςThe Trapped 13: How We Survived The Thai CaveTogo6 ΟκτωβρίουAftershock: Everest and the Nepal EarthquakeThe Joys and Sorrows of Young Yuguo7 ΟκτωβρίουConversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer TapesDerry Girls 3ος ΚύκλοςDoll HouseGlitch 1ος ΚύκλοςKev Adams: The Real MeLuckiest Girl AliveMan on Pause 1ος ΚύκλοςOddballs 1ος ΚύκλοςOld PeopleThe Midnight Club 1ος ΚύκλοςThe Mole 1ος ΚύκλοςThe Redeem TeamTIGER & BUNNY 28 ΟκτωβρίουBad Guys 1ος Κύκλος10 ΟκτωβρίουSpirit Rangers11 ΟκτωβρίουDEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy ShowIliza Shlesinger: Hot ForeverIsland of the Sea WolvesSomeone BorrowedThe Cage 1ος Κύκλος12 ΟκτωβρίουBelascoarán, PI 1ος ΚύκλοςBlackoutEasy-Bake Battle: The Home Cooking Competition 1ος ΚύκλοςWild Croc Territory 1ος Κύκλος13 ΟκτωβρίουDead End: Paranormal Park 2ος Κύκλοςexception 1ος ΚύκλοςSue Perkins: Perfectly Legal 1ος ΚύκλοςThe Playlist 1ος ΚύκλοςThe Sinner 4ος ΚύκλοςThe Watcher (Μίνι Σειρά)14 ΟκτωβρίουBlack Butterflies 1ος ΚύκλοςEverything Calls for Salvation 1ος ΚύκλοςHoly Family 1ος ΚύκλοςMismatched 2ος ΚύκλοςSooleTake 1The Curse of Bridge Hollow18 ΟκτωβρίουGabriel Iglesias: Stadium FluffyLiSA Another Great DaySomebody Feed Phil 6ος ΚύκλοςUnsolved Mysteries (Volume 3)19 ΟκτωβρίουNotre-Dame (Μίνι Σειρά)The Green Glove Gang 1ος ΚύκλοςThe School for Good and EvilLove is Blind (Νέα Επεισόδια)21 Οκτωβρίου28 Days Haunted 1ος Κύκλος20th Century Girl 1ος ΚύκλοςBarbarians 2ος ΚύκλοςDescendantFrom Scratch (1ος ΚύκλοςHigh: Confessions of an Ibiza Drug Mule 1ος ΚύκλοςONI: Thunder God’s TaleLOL Surprise! Winter Fashion Show23 ΟκτωβρίουFranco Escamilla: Eavesdropping24 ΟκτωβρίουThe Chalk Line25 ΟκτωβρίουFortune Feimster: Good FortuneGuillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities 1ος Κύκλος26 ΟκτωβρίουFugitive: The Curious Case of Carlos GhosnRobbing MussoliniThe Good Nurse27 ΟκτωβρίουBeyond the UniverseDubai Bling 1ος ΚύκλοςDaniel Spellbound 1ος ΚύκλοςFamily Reunion (Part 5)Romantic Killer 1ος Κύκλος28 ΟκτωβρίουAll Quiet on the Western Front / Im Westen nichts Neues (2022)Big Mouth 6ος ΚύκλοςDrink Masters 1ος ΚύκλοςI AM A STALKER 1ος ΚύκλοςWendell & WildIf Only 1ος ΚύκλοςΠηγή: TVNEA.COM