Σε μία κοινή απόφαση προχωρούν τα κανάλια σχετικά με τα σίριαλ ενόψει του νέου έτους.Συγκεκριμένα σκέφτονται να προχωρήσουν σε κοινή «ανακωχή» διακόπτοντας όλες τις σειρές στην prime time για σχεδόν έναν μήνα και μαζί και το «Σασμός» που έχει καθηλώσει το κοινό και κάνει μεγάλη επιτυχία.Πρόκειται για μία τακτική που εφαρμοζόταν σε εποχές 2000 και το ίδιο θέλουν να κάνουν και τώρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι μετά την απόφαση για κοινή εκκίνηση της σεζόν στις 19 Σεπτεμβρίου, κάθονται ξανά στο… τραπέζι ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων.Η συζήτηση είχε ξαναγίνει το καλοκαίρι, όμως τώρα φουντώνει για τα καλά λόγω και του «φρένου» που σημειώνεται στην πορεία της διαφημιστικής δαπάνης.Η αρχική πρόταση που έπεσε στο τραπέζι συμφωνα με το mediatime, θέλει τον ΑΝΤ1, το MEGA, το Star, και τον Alpha να «κατεβάζουν ρολά» σε σειρές, ριάλιτι και τηλεπαιχνίδια έως τις 23 Δεκεμβρίου και να επανέρχονται και πάλι στις 23 Ιανουαρίου.Βέβαια, από αυτά εξαιρούνται τα εορταστικά προγράμματα, όπως είναι ο ημιτελικός και τελικός του Just the 2 of Us στον Alpha που θα γίνει παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.Την ίδια στιγμή ο ΣΚΑΙ που βρίσκεται εκτός συζητήσεων, ετοιμάζει το Survivor All Star προκειμένου να προβληθεί μετά τις 20 Δεκεμβρίου και να πάρει ποσοστό από την τηλεθέαση.Κάποιοι βέβαια εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τη διάρκεια της διακοπής και δεν αποκλείεται τα προγράμματα να επιστρέψουν μία εβδομάδα νωρίτερα και στις 15 Ιανουαρίου.Μπορεί το ριάλιτι επιβίωσης να παίζει μόνο του… μπάλα για τρεις περίπου βδομάδες, όμως θα βρεθεί αντιμέτωπο με το «Σασμός», το «Αυτή η νύχτα μένει», τη «Γη της Ελιάς», το «MasterChef» αλλά και άλλες σειρές που κάνουν μεγάλη επιτυχία.Ο ΑΝΤ1 που κατεβάζει ρολά για έναν επιπλέον μήνα λόγω Mundial, ετοιμάζει αλλαγές στο πρόγραμμά του. Οι «Παγιδευμένοι» θα επιστρέψουν με τρία επεισόδια την εβδομάδα, ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η «Μάγισσα», που αποτελεί ένα δυνατό χαρτί και ξεκίνησε ήδη γυρίσματα.Πηγή: TVNEA.COM