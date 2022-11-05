2022-11-05 16:55:22
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω πτώσης δέντρου. Σημαντική καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας 58
Εξαιτίας πτώσης δέντρου υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο τμήμα Πειραιάς - Λιόσια. η κυκλοφορία έχει διακοπεί. αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Η αμαξοστοιχία 58 θα παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση

Hellenic Train

@HellenicTrain

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΙΟΣΙΑ. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ. ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.

Hellenic Train

@HellenicTrain

EΞAITIAΣ THΣ ΠTΩΣHΣ ΔENTPOY KAI AΠΩΛEIAΣ HΛEKTPOKINHΣHΣ H AMAΞOΣTOIXIA IC58 ΘA ΠAPOYΣIAΣEI ΣHMANTIKH KAΘYΣTEPHΣH.

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