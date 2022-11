O ΣΚΑΪ επισπεύδει την έναρξη του «All Star Survivor»

2022-11-06 16:00:02

Το κανάλι του Φαλήρου δεν έχει ευτυχήσει σε νούμερα όσον αφορά τον ψυχαγωγικό τομέα.



Έτσι εναποθέτει τις ελπίδες του στο «All Star Survivor». Μάλιστα, όπως αναφέρει το περιοδικό TV24, αυτή τη φορά ο σταθμός φαίνεται να μην είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία με τα άλλα κανάλια για κοινή έναρξη του δεύτερου μισού της σεζόν στα μέσα Ιανουάριου. Αντίθετα, έχει σκοπό να επισπεύδει την έναρξη του ριάλιτι επιβίωσης ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.



Όσον αφορά στο «My style rocks» μετατίθεται χρονικά για το επόμενο φθινόπωρο με παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ενώ σε συνεργασία με τον Ατζούν ο ΣΚΑΪ θα βγάλει στον αέρα και το καινούργιο ριάλιτι «I am celebrity - Get me out of here», στο οποίο επώνυμοι παίκτες υποβάλλονται σε σκληρές δοκιμασίες σε μια εξωτική τοποθεσία.



Πάντως για το Survivor all star έχουν δεχτεί πρόταση μέχρι στιγμής οι εξής πρώην παίκτες: Κατερίνα Δαλάκα, Τζέιμς Καφετζής, Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Αλέξης Παππάς, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Εύη Σαλταφερίδου, Ελευθερία Ελευθερίου, Νίκος Μπάρτζης.



