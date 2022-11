Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν μια καλύτερη διατροφή γενικότερα για την καλή σωματική υγεία αλλά ειδικότερα για την υγεία του εγκεφάλου. Ένας καλός συνδυασμός υγιεινής διατροφής μαζί με άσκηση, έχει θετικά αποτελέσματα στη νόηση των ανθρώπων.Η γνώση των τροφίμων που πρέπει να τρώμε είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το λαχανικό που βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτες, είναι το μπρόκολο. Το μπρόκολο βρίσκεται στη λίστα των σταυρανθών λαχανικών, η οποία περιλαμβάνει επίσης διατροφικές δυνάμεις όπως το λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών.Νέες έρευνες για το θεραπευτικό μπρόκολοΗ συμπερίληψη περισσότερων από αυτά στη διατροφή μας συνδέονται με μια σειρά από οφέλη, όπως τη μείωση της φλεγμονής και την προστασία από τον καρκίνο, σύμφωνα με την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας.Τώρα νέες έρευνες δείχνουν ότι οι ενώσεις στο μπρόκολο και σε άλλα σταυρανθή μπορεί να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη διατήρηση του ενός εγκεφάλου υγιούς καθώς γερνάμε. Το LiveStrong.com θέλησε να μάθει από τον William Li, MD, ιατρό, επιστήμονα, πρόεδρο και ιατρικό διευθυντή του Ιδρύματος Αγγειογένεσης και συγγραφέα του «Eat To Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself», για τις σκέψεις του σχετικά με την κατανάλωση μπρόκολου στους ασθενείς του και τις πιθανές επιδράσεις στη γνωστική υγεία.Γιατί το μπρόκολο είναι καλό για τον εγκέφαλο1. Περιέχει σουλφοραφάνηΑν και η σουλφοραφάνη είναι πιθανώς μια νέα λέξη, σύντομα μπορεί να γίνει τόσο τυπική στο διατροφικό μας λεξιλόγιο όσο το β-καροτένιο ή τα φλαβονοειδή. Αυτή είναι η ένωση στο μπρόκολο, και σε όλα τα σταυρανθή λαχανικά, στην οποία εστιάζουν οι επιστήμονες για τα οφέλη της στην υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Μαρτίου 2021 στο International Journal of Molecular Sciences.Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πλειονότητα των ερευνών σχετικά με τη σχέση μεταξύ της σουλφοραφάνης και του εγκεφάλου έχει γίνει σε ζώα ή σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι οι μελέτες αυτές έχουν δείξει μείωση των φλεγμονωδών ενώσεων που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία είναι σημαντική πληροφορία για τους ηλικιωμένους ενήλικες, σύμφωνα με την ανασκόπηση του International Journal of Molecular Sciences.Μικρές μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στη θεραπεία του αυτισμού και της σχιζοφρένειας, και ενδεχομένως, άλλων καταστάσεων που σχετίζονται με τον εγκέφαλο, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Μαΐου 2022 στο General Psychiatry. «Αυτή η βιοδραστική ένωση διεγείρει τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού που οδηγούν σε βελτίωση της κυκλοφορίας, της ανάπτυξης των νευρικών κυττάρων, της υγείας του εντέρου και της ανοσίας, ενώ μειώνει τη φλεγμονή», λέει ο Δρ Li.2. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη ΚΗ βιταμίνη Κ γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για την πήξη του αίματος, αλλά κάνει πολύ περισσότερα από αυτό, ειδικά όταν πρόκειται για τη λειτουργία του εγκεφάλου σας.Ο Dr. Li επισημαίνει τη σημασία της βιταμίνης Κ για τον εγκέφαλο. «Η βιταμίνη Κ2 είναι μια ειδική μορφή βιταμίνης Κ που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τα εγκεφαλικά κύτταρα».Σε μια μελέτη με 325 ηλικιωμένους ενήλικες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης Κ στον εγκέφαλο είχαν 17 έως 20 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια ή ήπια γνωστική εξασθένηση, σύμφωνα με την έρευνα του Απριλίου 2022 στο περιοδικό Alzheimer’s Association Translational Research and Clinical Interventions.

3. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες



Ενώ περιμένουμε περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους για να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων ενώσεων στο μπρόκολο και της βελτιωμένης γνωστικής λειτουργίας, ένα σίγουρο είναι ότι τα οφέλη των φυτικών ινών στο μπρόκολο δεν αμφισβητούνται.



Η σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης φυτικών ινών και της νόησης μπορεί να μην είναι προφανής, αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι ό,τι συμβαίνει στο έντερο επηρεάζει τον εγκέφαλο. Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου εξηγεί την έννοια ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα και το μικροβίωμα του εντέρου επικοινωνούν αμφίδρομα. Με άλλα λόγια, η κατάσταση του καθενός επηρεάζει την κατάσταση του άλλου, και αυτό που συμβαίνει στο έντερο σας μπορεί να επηρεάσει την πλαστικότητα του εγκεφάλου και τη γνωστική λειτουργία, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Απριλίου 2015 στο Annals of Gastroenterology.









«Το μπρόκολο περιέχει επίσης φυτικές ίνες που προάγουν την υγεία του εντέρου τροφοδοτώντας τα καλά βακτήρια στο μικροβίωμα», λέει ο Δρ Li. «Τα καλά ταϊσμένα βακτήρια του εντέρου παράγουν τις δικές τους ουσίες που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τον μεταβολισμό, μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν στην απόκρουση του επιβλαβούς σπλαχνικού λίπους». Και όλα αυτά επηρεάζουν τον εγκέφαλό σας.



Σε μια μελέτη διάρκειας 19 ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν τις περισσότερες φυτικές ίνες (κατά μέσο όρο 20 γραμμάρια την ημέρα) είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και οι άνθρωποι που έτρωγαν τις λιγότερες φυτικές ίνες (κατά μέσο όρο μόνο 8 γραμμάρια την ημέρα) είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στο τεύχος Φεβρουαρίου 2022 του Nutritional Neuroscience.



Πόσο μπρόκολο πρέπει να τρώμε



Δεν υπάρχει γενική σύσταση για το πόσο μπρόκολο πρέπει να τρώμε καθημερινά, αλλά υπάρχει σύσταση για το πόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να λαμβάνουμε ημερησίως.



Σε μια μελέτη που ανέλυσε τη διατροφή περισσότερων από 66.000 ατόμων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων ή λαχανικών την ημέρα παρείχε τα περισσότερα οφέλη για την υγεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Μαρτίου 2021 στο Circulation.



«Συνιστώ την κατανάλωση μπρόκολου στους ασθενείς μου, επειδή είναι ένα θρεπτικό λαχανικό με βιοδραστικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σουλφοραφάνης, που υποστηρίζουν τα συστήματα άμυνας της υγείας του οργανισμού τους και έτσι, βοηθούν και προστατεύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου τους».



Αν καταναλώνουμε από 1/2 έως 1 φλιτζάνι μπρόκολο μερικές φορές την εβδομάδα και τρώμε και μια μεγάλη ποικιλία σταυρανθών λαχανικών στη διατροφή μας, τα αποτελέσματα θα είναι πολλά και ωφέλιμα για την υγεία μας.



