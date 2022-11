Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από ένα μεγάλο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας; Τρεις ή τέσσερις ανταγωνιστικές, που φαίνεται ότι όχι μόνο θα βελτιώσουν τις επιλογές των ταξιδιωτών αλλά και (ελπίζουμε) να μειώσουν τις τιμές.Την Παρασκευή κυκλοφόρησε η iryo -- η πιο πρόσφατη εταιρεία που εισήλθε στην αγορά γρήγορου τρένου της Ισπανίας, η οποία είναι ήδη αρκετά γεμάτη. Ο κρατικός μεταφορέας Renfe προστέθηκε από τη γαλλική εταιρεία Ouigo το 2021 και εγκαινίασε αμέσως το δικό της σκέλος χαμηλού κόστους, Avlo, ως απάντηση.Με την άφιξη του iryo, αυτό κάνει τρεις επίσημους ανταγωνιστές, αλλά τέσσερις ανταγωνιστικές μάρκες -- κάνοντας την Ισπανία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έχει τόσες πολλές επιλογές υψηλής ταχύτητας.Η Iryo ανήκει σε ορισμένους σημαντικούς παίκτες: την ιταλική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Trenitalia, την ισπανική εταιρεία υποδομών Globalvia και την Air Nostrum, μια ισπανική αεροπορική εταιρεία.Η Trenitalia έφερε τα τρένα στην Ισπανία: όχι λιγότερα από 20 τρένα Frecciarossa ή «κόκκινο βέλος» -- το εμβληματικό τρένο στην Ιταλία, το οποίο μπορεί να κινηθεί με ταχύτητες έως και 223 μίλια την ώρα. Το έργο των τρένων υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας είναι τόσο επιτυχημένο που έπαιξε ρόλο στην εξόντωση της εθνικής αεροπορικής εταιρείας .Το Iryo ξεκίνησε την Παρασκευή με επιχειρήσεις μεταξύ Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Σαραγόσα και θα συνεχίσει στις 16 Δεκεμβρίου με Μαδρίτη, Κουένκα και Βαλένθια. Περιμένουν περισσότερα δρομολόγια το 2023: συνδέσεις με Σεβίλλη, Μάλαγα, Κόρδοβα και Αντεκέρα στις 31 Μαρτίου και Αλικάντε και Αλμπαθέτε στις 2 Ιουνίου.Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνίες για την προσφορά συνδυασμένων εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εμπειριών με το Cercanías (περιφερειακά σιδηροδρομικά συστήματα της περιοχής του μετρό) και την Air Europa. Θα εκτελεί το 30% των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας και στοχεύει να μεταφέρει οκτώ εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.Θεωρώντας ότι επικεντρώνονται γύρω από την "εξατομίκευση και την ευελιξία", τα τρένα έχουν τέσσερις κατηγορίες ταξιδιών -- την περίεργα ονομασία Inicial, Singular, Singular Only You και Infinita. Τρία από αυτά είναι προσαρμοσμένα για επαγγελματίες ταξιδιώτες, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση, αλλά όλα τα καθίσματα θα έχουν USB και τυπικές πρίζες ρεύματος, ατομικά υποβραχιόνια και δωρεάν 5G Wi-Fi.Οι θέσεις στην τάξη Singular Only You.IryoΤο μενού του τρένου, Haezea (που σημαίνει «άνεμος» στη βασκική γλώσσα), θα είναι γεμάτο με εποχικά υλικά και «υγιεινές επιλογές», που θα παρασκευαστούν επί τόπου, λέει η εταιρεία.Σε ένα παρθενικό ταξίδι τη Δευτέρα συμμετείχαν Ισπανοί πολιτικοί. Χαιρετίστηκε ως «αποφασιστικό βήμα στην πρόοδο προς τη νέα κινητικότητα στην Ισπανία» από τον Ximo Puig, πρόεδρο της Generalitat Valenciana.Τα τρένα Frecciarossa θα έχουν τέσσερις κατηγορίες.Rober Solsona/Europa Press/Getty ImagesΟ Luigi Corradi της Trenitalia χαρακτήρισε την κυκλοφορία ως απάντηση στους «περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους βιωσιμότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των ταξιδιών σε κάθε χώρα».Ενώ ο Nick Brooks, γενικός γραμματέας της ALLRAIL (η Συμμαχία Επιβατηγών Σιδηροδρόμων Νεοεισερχόμενων στην Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει ανεξάρτητες εταιρείες σιδηροδρόμων επιβατών), δήλωσε πριν από την κυκλοφορία: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε πώς οι εμπορικές υπηρεσίες Open Access - όπως η iryo - - καθιστούν τους σιδηροδρόμους μεγάλων αποστάσεων πιο ελκυστικούς και κερδίζουν τους ταξιδιώτες μακριά από λιγότερο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, δηλαδή αεροπορικές εταιρείες και αυτοκίνητα».Ο μπουφές υπόσχεται να είναι κορυφαίος.IryoΟ όμιλος ζήτησε «ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων σε όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη» σε μια δήλωση, αποκαλώντας εταιρείες όπως η iryo «το μέλλον των επιβατικών σιδηροδρόμων».Όσον αφορά τις τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα Δεκεμβρίου, τα εισιτήρια για το ταξίδι 382 μιλίων και 2 ωρών και 45 λεπτών από τη Βαρκελώνη στη Μαδρίτη ξεκινούν από μόλις 18 € (19 $), αν και τα περισσότερα ταξίδια είναι περίπου 50 €. Η οδήγηση μεταξύ των δύο πόλεων θα χρειαζόταν πάνω από έξι ώρες.edition.cnn.comsidirodromikanea.blogspot.com