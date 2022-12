ximeronews

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε υβριδικά η «4η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας 2022», στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΑΥ, στο Μεσολόγγι, .......η οποία διοργανώθηκε από το Tμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση αυτή υποστηρίζεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και γίνεται σε συνδυασμό με ανάλογες δράσεις στη Μεσόγειο, με στόχο να γίνει γνωστή η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στο ευρύ κοινό.Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας ήταν οι καινοτόμες προσεγγίσεις (R&D) του κλάδου, η διαχείριση της υγείας των εκτρεφόμενων ψαριών, η βιοποικιλότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα στις υδατοκαλλιέργειες. Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησαν η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, και η Κατερίνα Λύτρα, Κτηνίατρος-Ιχθυοπαθολόγος και Επιστημονική Σύμβουλος της Οργάνωσης, η οποία παρέθεσε ομιλία με θέμα «Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια – Εφαρμογές και Μύθοι».Η Ισμήνη Μπογδάνου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της με θέμα «Η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη ως πυλώνας καταξίωσης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας» σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγικός στόχος της ΕΛΟΠΥ να δημιουργεί θετικό πρόσημο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Μέλη της με καινοτόμες, αποτελεσματικές και υπεύθυνες δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, ενισχύοντας τους δεσμούς με τις κοινότητες και βελτιώνοντας την ευμάρεια των κατοίκων. Έτσι, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην παροχή ψαριών, σε σταθερή βάση, σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και Οίκους Ευγηρίας, αλλά επιπλέον υποστηρίζουμε τοπικά αθλητικά σωματεία και διοργανώσεις, προσφέρουμε δωρεάν μαστογραφίες σε όλες τις εργαζόμενες του κλάδου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, οργανώνουμε καθαρισμούς λιμανιών και υλοποιούμε μια σειρά από ενημερωτικές δράσεις για τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στην ιχθυοκαλλιέργεια, με στόχο να προσεγγίσουμε τόσο τους νέους όσο και περισσότερες γυναίκες.».Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)Η ΕΛΟΠΥ, φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της και την εδραίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ έχει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής, εξάγοντας τα προϊόντα τους σε 40 χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα, είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC) αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν.Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα τον σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.Διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ αποτελεί η υγιεινή τροφίμων, η ευζωία των ιχθύων και η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν τα ψάρια και σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish From Greece σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.Σχετικά με το Fish from GreeceΤα προϊόντα των εταιρειών-μελών της ΕΛΟΠΥ φέρουν τη συλλογική σήμανση και την πιστοποίηση Fish from Greece που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για τους καταναλωτές. Το φρέσκο ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece μεγαλώνει στο φυσικό του περιβάλλον, στα πεντακάθαρα, διάφανα νερά της χώρας μας, κάτω από αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρέφεται με πλήρως ισορροπημένες GMO-free ιχθυοτροφές.