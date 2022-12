tvnea

Έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο τηλεοπτικό πάρτι του σαββατόβραδου και απόψε στις 20:00 στον Alpha, έχει καλεσμένο τον απόλυτο σταρ Λευτέρη Πανταζή που θα ανέβει στην μουσική σκηνή του Just the 2 of Us για να «βασανιστούμε» με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του!Το «Just the 2 of Us», το πιο ανατρεπτικό και μαγικό show της ελληνικής τηλεόρασης με τη θετική και απολαυστική ενέργεια του μοναδικού στο είδος του, Νίκου Κοκλώνη, έρχεται για ακόμη ένα σαββατόβραδο με τις πιο λαμπερές παρουσίες, τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες, δώρα και εκπλήξεις!Όχι ένα, αλλά δύο τραγούδια θα πουν αυτή τη φορά τα ζευγάρια που διαγωνίζονται επί σκηνής και διεκδικούν την παραμονή τους στο απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός της σεζόν. Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, αξιολογούν τις εμφανίσεις τους και μαζί σας καθορίζουν το μέλλον τους: Ποιο ζευγάρι θα λάβει θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή; Ποιο ζευγάρι θα ψηφίσει το κοινό; Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα;Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi) - Παναγιώτης Ραφαηλίδης«Απαγορεύεται να σ’ αγαπάω»«Simply the best»Ιλάειρα Ζήση - Μαυρίκιος Μαυρικίου«Καλύτερα μαζί σου και τρελός»«Ο άγγελος μου»Ναταλί Κάκκαβα - Κώστας Αγέρης«Ανήκω σε μένα»«Σπάω τα ρολόγια»Ιωάννης Μελισσανίδης - Μελίνα Μακρή«Αγωνία»«Ξενύχτησα στην πόρτα σου»Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα«Μίλα μου»«Δεν ζητάω πολλά»Ματίνα Νικολάου - Βασίλης Πορφυράκης«Αφού σε βρήκα δε σ’ αφήνω»«Σ’ έχω κάνει θεό»Τόλης Παπαδημητρίου - Μπέσυ Αργυράκη«Η μεγάλη φίρμα»«Είσαι τ’ άλλο μου μισό»Παύλος Σταματόπουλος - Άντζελα Δημητρίου«Ξανά Μανά»«Αθήνα μου»Φαντασμαγορικό αλλά και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, το «Just the 2 of us» φέτος θα διαθέσει μέρος των εσόδων του στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» (πρώην κέντρο βρεφών «Μητέρα»).Παίζει πάρτι εδώ στο «Just», είσαι καλεσμένος πες μου πού αλλού θα πας;Πηγή: TVNEA.COM