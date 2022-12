2022-12-05 12:55:31

Αυξημένο κίνδυνο για την υγεία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει ο ιός του έρπητα ζωστήρα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη.



Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association ο έρπης ζωστήρας συσχετίζεται με σχεδόν 30% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.



«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του έρπητα ζωστήρα και υπογραμμίζουν τη σημασία των προσπαθειών δημόσιας υγείας για την πρόληψη», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Sharon Curhan, ιατρός και επιδημιολόγος στο Τμήμα Δικτυακής Ιατρικής Channing του Νοσοκομείου Brigham and Women’s.



«Ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για τη μείωση του φορτίου του έρπητα ζωστήρα και τη μείωση του κινδύνου επακόλουθων καρδιαγγειακών επιπλοκών» συμπλήρωσε.



Η μελέτη



Η διαχρονική έρευνα, μελέτησε περισσότερους από 200 χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν για έως και 16 χρόνια.



Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι τα άτομα που είχαν εμφανίσει προηγουμένως έρπητα ζωστήρα διέτρεχαν 30% υψηλότερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο μείζονος καρδιαγγειακού επεισοδίου, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είχαν εμφανίσει έρπητα ζωστήρα. Ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί να παραμείνει για 12 ή περισσότερα χρόνια μετά την εμφάνιση έρπητα ζωστήρα. themaygeias

