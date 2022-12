2022-12-11 14:15:05

Φαίνεται πως απομένουν μικρές εκκρεμότητες για να κλείσει και τυπικά η συμφωνία Ατζούν Ιλίτζαλι – Ντάνου για το «All Star Survivor» όμως όπως ισχύει πάντα σε τέτοια μεγάλα συμβόλαια «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες».



Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε να αγωνιστεί ο νικητής του πρώτου «Survivor» του ΣΚΑΪ στο All Star Survivor καθώς μόνο έτσι θα έχει αξία (άρα και αντίκρισμα στην τηλεθέαση) η συμμετοχή του στο παιχνίδι.



Πράγματι ο Γιώργος Αγγελόπουλος που ακόμη δεν επιβεβαιώνει σε κανέναν τη φημολογούμενη συμμετοχή του πέρασε από ιατρικές εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες αλλά όχι από κάποιο στίβο μάχης ή εργομετρικά τεστ.



Τώρα όσον αφορά στο τηλεοπτικό του μέλλον σύμφωνα με το readear αυτό φαίνεται πως έχει διασφαλιστεί καθώς θα είναι ο παρουσιαστής στο «I am a Celebrity get me out of here» που θα βγει σε παραγωγή Ατζούν στον ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν ή πρωταγωνιστής σε νέα σειρά του ΣΚΑΪ εάν το κανάλι βέβαια αποφασίσει την επόμενη σεζόν να εντάξει μυθοπλασία στο πρόγραμμά του.



Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το τελικό συμβόλαιο του Γιώργου Αγγελόπουλου για το «All Star Survivor» ίσως και να υπογραφεί παρουσία του ίδιου του Ατζούν Ιλίτζαλι στην Κωνσταντινούπολη.



