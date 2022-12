Όταν η ρυθμική γυμναστική συναντά την ενόργανη, η ποδηλασία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η ξιφασκία το μπάσκετ, το break dance το hip hop και η μαγεία το μιούζικαλ, τότε στο «Rouk Zouk» παίζουν τα… παιδιά.

Την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται μικρούς αθλητές, οδηγούς, μάγους, ηθοποιούς, χορευτές και ποδηλάτες, και τα εορταστικά επεισόδια του «Rouk Zouk» πλημμυρίζουν από παιδικά χαμόγελα.

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 15:00, οι μικροί μας φίλοι ρουκζουκάρουν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το ίδρυμα «Η Θεοτόκος».

Το πλατό του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού γεμίζει από γυμναστικές επιδείξεις, χορό, τραγούδι, κόντρες, διασκέδαση, γέλιο και ατάκες που μόνο τα παιδιά μπορούν να μας χαρίσουν.

Το εορταστικό πρόγραμμα της εβδομάδας:

Δευτέρα 19/12 - Ενόργανη Γυμναστική VS Ρυθμική Γυμναστική (Gymnastic Stars VS Φιλαθλητικός Καλλιθέας

Τρίτη 20/12 - Αθλητές Ποδηλασίας VS Αθλητές μηχανοκίνητου αθλητισμού (Τα Τεμάχια VS Οι Παγκόσμιοι)

Τετάρτη 21/12 - Αθλητές Ξιφασκίας VS Αθλητές Μπάσκετ (Απόλλων Βριλησσίων VS A.B.C)

Πέμπτη 22/12 - Χορευτές Break Dance VS Χορευτές Hip Hop (Mi Vidians VS Dance on stage)

Παρασκευή 23/12 - Ομάδα μικρών μάγων VS Ομάδα Μιούζικαλ -(Τα Μαγόπουλα VS Musical Team)

Το παιδικό Χριστουγεννιάτικο «Rouk Zouk», έρχεται από τις 19 Δεκεμβρίου και για μία ολόκληρη εβδομάδα, με την Ζέτα Μακρυπούλια και τους μικρούς μας φίλους να βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ομορφαίνουν τις στιγμές μας και να μας γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία για το νέο έτος!

Συντελεστές

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Αρχισυντάκτης: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

