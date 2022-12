tvnea

Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε πως λίγο καιρό πριν συμμετάσχει στο Dancing with the Stars, περνούσε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.Ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον τη μεσημβρίαν» και τότε, ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε: «Φτάνει μια στιγμή πριν από το Dancing With The Stars όπου είσαι λίγο ρέστος;».Εκείνος λοιπόν, απάντησε: «Όχι λίγο ρέστος, μην βάζεις το λίγο μπροστά, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει ακόμα πρόβλημα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα υπήρχε. Δηλαδή ήταν το σημείο μηδέν, άντε να ήταν το παρά πέντε».«Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθομαι στον καναπέ και κοιτάζω το ταβάνι, λέω "Θεέ μου βοήθα" και συνήθως, κάτι έρχεται. Έτσι ήρθε και το τηλέφωνο από το DWTS τότε, στις 3 τη νύχτα ήρθε μήνυμα», συμπλήρωσε.Όπως εξήγησε στη συνέχεια, οι πρώτες του δουλειές στον χώρο του θεάματος, ήρθαν με τον «παραδοσιακό τρόπο».«Ο μπαμπάς μου έφερνε καθημερινά στο σπίτι δύο εφημερίδες. Τότε ανακοίνωναν στις εφημερίδες τις μεγάλες παραγωγές, ζητούσαν κόσμο για να στελεχώσουν τους θιάσους. Πήγαινα συνέχεια σε αυτά. Πριν την τηλεόραση, όλες τις δουλειές τις έπαιρνα με ακρόαση», δήλωσε ο ηθοποιός.Τέλος, ανέφερε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί με μεγάλη ευκολία τις απορρίψεις.«Έχω χάσει και δουλειές, δεν τις έπαιρνα όλες. Τότε δεν διαχειριζόμουν την απόρριψη άνετα, στεναχωριόμουν. Όταν φτάσεις στους 2 και δεν σε παίρνουν λες "τόσο κοντά ήμουν". Μου άρεσε πολύ η αδρεναλίνη της ακρόασης. Όλοι που περίμεναν στην ουρά της ακρόασης ήθελαν να με βρίσουν. Είχα το καλό χτυποκάρδι πριν την ακρόαση», είπε κλείνοντας.Πηγή: TVNEA.COM