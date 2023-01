2023-01-14 11:09:36

Πηγή: Perimeter Institute



Γραφείο τύπου Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος



Η Ασημίνα Αρβανιτάκη, κάτοχος της έδρας Stavros Niarchos Foundation (SNF) Aristarchus Chair στο Perimeter Institute for Theoretical Physics του Καναδά, τιμήθηκε πρόσφατα για το έργο της στην υποατομική φυσική.



Η Ασημίνα Αρβανιτάκη έλαβε το μετάλλιο CAP-TRIUMF Vogt Medal for Contributions to Subatomic Physics του 2022, σε αναγνώριση της «καινοτόμου συμβολής της σε πλήθος τομέων της θεμελιώδους φυσικής». Δεν είναι η πρώτη φορά που τιμάται το έργο της στο Perimeter Institute. Το 2016, απέσπασε το υψηλού κύρους βραβείο Φυσικής New Horizons (Νέοι Ορίζοντες).



Το Perimeter Institute είναι ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στη θεωρητική φυσική, που βρίσκεται στο Οντάριο του Καναδά. Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου έχουν συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, όπως στη λήψη της πρώτης φωτογραφίας μίας μαύρης τρύπας. Επιπλέον, το ΙΣΝ με σημαντική δωρεά προς το Ινστιτούτο, η οποία ανακοινώθηκε το 2016, υποστήριξε τη δημιουργία μίας νέας έδρας. Η έδρα ονομάστηκε προς τιμήν του Αρίσταρχου, του αρχαίου Έλληνα αστρονόμου και μαθηματικού, ο οποίος πρότεινε το πρώτο γνωστό ηλιοκεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος.



Πηγή :https://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2023/01/ellinida-fysikos-brabeyetai-gia-ta-kainotoma-peiramata-tis/

