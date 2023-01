Η ίδια η αναφορά του «Orient Express» προκαλεί χλιδή και πολυτέλεια. Ένα από τα πρώτα επιβατικά τρένα μεγάλων αποστάσεων, το θρυλικό τρένο που συνέδεε το Παρίσι με την Κωνσταντινούπολη, την πύλη προς την Ασία, τη μυστηριώδη Ανατολή (έτσι και το όνομα).Επιμέλεια TheCollectorΜετά την εκτόξευσή του στην Μπελ Επόκ , η εμβληματική διαδρομή του τρένου άλλαξε τα επόμενα χρόνια, αλλά συνήθως περνούσε από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βιέννη, η Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι και το Βελιγράδι. Το τρένο ήταν γνωστό για τις πολυτελείς ανέσεις του και ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μετακίνησης για πλούσιους τουρίστες, βασιλικούς, διπλωμάτες και κατασκόπους. Αλλά το Orient Express ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό τρένο. Ήταν επίσης μια ιδέα, το θρυλικό τρένο που ένωνε την Ευρώπη και την Ασία, και ως τέτοιο απαθανατίστηκε στη μυθοπλασία και τον κινηματογράφο.Το Όραμα του Orient ExpressΕικόνα του Georges Nagelmackers από το 1898 (αριστερά). Διαφημιστική αφίσα της Orient Express από το 1888-1889 (δεξιά)Το τρένο Orient Express ήταν πνευματικό τέκνο του Βέλγου μηχανικού Georges Nagelmackers, ο οποίος το 1865 οραματίστηκε «ένα τρένο που θα εκτείνονταν σε μια ήπειρο και θα έτρεχε σε μια συνεχή μεταλλική ταινία για περισσότερα από 1.500 μίλια». Ο Nagelmackers πήρε την ιδέα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αμερική, όπου είδε πολλές καινοτομίες στους επιβατικούς σιδηροδρόμους, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοφανών, πολυτελών «αυτοκίνητων ύπνου» του George Pullman.Γιος τραπεζίτη, ο Nagelmackers είχε τα μέσα και τη θέληση να κάνει τα σχέδιά του πραγματικότητα. Έτσι, το 1883, μετά από αρχικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του γαλλο-πρωσικού πολέμου , οικονομικών δυσκολιών και διαπραγματεύσεων με τις διάφορες εθνικές εταιρείες, η Compagnie Internationale des Wagons-Lits του Nagelmackers ("wagons-lits" που σημαίνει γαλλικά για "sleeper cars") δημιούργησε μια διαδρομή από Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη (ή Κωνσταντινούπολη όπως ήταν τότε γνωστή).Το τρένο που συνέδεσε την Ευρώπη και την ΑσίαΜια vintage καρτ ποστάλ που δείχνει το Orient Express, την ατμομηχανή και τα αυτοκίνητα Pullman, στο γύρισμα του αιώνα.Δεν άργησαν οι εφημερίδες να βαφτίσουν τη νέα γραμμή μεγάλων αποστάσεων «Orient Express». Ακόμα κι όταν η Κωνσταντινούπολη ήταν ακόμα στην Ευρώπη. Ο Nagelmackers, ωστόσο, αγκάλιασε πρόθυμα το όνομα. Στις 4 Οκτωβρίου 1883, το Orient Express ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι, μεταφέροντας τους πλούσιους επιβάτες και τον δημοσιογράφο που κάλυψε το ταξίδι. Όσοι επέβαιναν θαύμασαν την πολυτέλεια και την ομορφιά του τρένου. Για να κάνει μια μόνιμη εντύπωση, ο Nagelmackers τακτοποίησε έξυπνα κακά και παλιά βαγόνια τρένων για να τοποθετηθούν στις γραμμές κοντά στο ολοκαίνουργιο πολυτελές τρένο του. Μετά την αναχώρηση από τον Gare de l'Est του Παρισιού, οι ευχαριστημένοι επιβάτες μπορούσαν να απολαύσουν το καλύτερο ξενοδοχείο στους τροχούς.Θαύμασαν την περίπλοκη ξύλινη επένδυση, τα βελούδινα καθίσματα, τα μεταξωτά σεντόνια και τις μάλλινες κουβέρτες. Έτσι, το ταξίδι 80 ωρών από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια ονειρική εμπειρία (οι φτωχότεροι επιβάτες δεν είχαν τύχη· η τιμή για ένα μόνο ταξίδι με το τρένο ήταν το ένα τέταρτο του μέσου ετήσιου εισοδήματος ενός Γάλλου τη δεκαετία του 1880).The King of Trains, το Train of KingsSimplon Orient Express, 1930, Approaching the Swiss Border on the Dijon-Valorbe Line, ελαιογραφία του Terence Cuneo, via BonhamsΗ αίγλη του Orient Express προσέλκυσε πλούσιους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων δικαιωμάτων. Αυτό οδήγησε σε μερικές περίεργες στιγμές. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς Φερδινάνδος της Βουλγαρίας, φοβούμενος τους δολοφόνους, παρατηρήθηκε να κλειδώνεται στο μπάνιο. Ο Ρώσος Τσάρος Νικόλαος Β' ζήτησε να κατασκευαστούν ειδικά αυτοκίνητα για την επίσκεψή του στη Γαλλία. Και ο Βέλγος βασιλιάς Λεοπόλδος Β' (ο οποίος, ως διαβόητος λάτρης των σιδηροδρόμων, βοήθησε τον Nagelmackers να ξεκινήσει τη γραμμή) κάποτε επιχείρησε να διεισδύσει στο χαρέμι ​​ενός Τούρκου. Ένα άλλο ενδιαφέρον περιστατικό ήταν αυτό του Γάλλου προέδρου Paul Deschanel , του οποίου η πτώση από το τρένο που έτρεχε, του κόστισε την προεδρία (!).Το Τρένο των ΚατασκόπωνΤο Orient Express, κατευθυνόμενος προς την Κωνσταντινούπολη, φωτογραφία τραβηγμένη στην Αυστρία το 1925.Εκτός από τους βασιλικούς, το Orient Express ήταν επίσης ένα αγαπημένο μέσο ταξιδιού για τους κατασκόπους, δίνοντάς του ένα άλλο παρατσούκλι: "Spies' Express". Ένας από τους πιο διάσημους κρυφούς επιβάτες ήταν ένας Άγγλος κατάσκοπος ονόματι Robert Baden-Powell. Πόζαρε ως λεπιδόπτερος συλλέγοντας δείγματα στα Βαλκάνια. Ωστόσο, τα περίπλοκα σκίτσα του με τις μορφές και τα χρώματα των φτερών της πεταλούδας ήταν στην πραγματικότητα κωδικοποιημένες αναπαραστάσεις των οχυρώσεων κατά μήκος της ακτής της Δαλματίας, βοηθώντας το βρετανικό και το ιταλικό ναυτικό κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο .Μια από τις πιο διάσημες κατασκόπους, η Μάτα Χάρι, ταξίδεψε επίσης στο Orient Express στη μυστική αποστολή. Και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου , το εμβληματικό τρένο έγινε ο αγαπημένος χώρος για τους κατασκόπους και από τις δύο πλευρές του Σιδηρού Παραπετάσματος.Το Orient Express τον 20ο αιώναΟ χάρτης διαδρομής Orient Express, που δείχνει τον εγγύς ανατολικό κλάδο, Taurus Express, 1932, μέσω AtlasObscuraΜετά την αρχική της επιτυχία στις αρχές του 19ου αιώνα, το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου περιόρισε σοβαρά την υπηρεσία Orient Express. Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες από τις οποίες πέρασε το θρυλικό τρένο έγιναν εχθροί της Γαλλίας και της Αντάντ. Το τέλος του πολέμου οδήγησε στην αποκατάσταση της διαδρομής και στη «Χρυσή Εποχή» για την ιστορία της. Στη δεκαετία του '30, το θρυλικό τρένο ήταν πιο δημοφιλές με τρεις παράλληλες γραμμές: το Orient Express , το Simplon Orient Express και το Arlberg Orient Express , το τελευταίο που εκτελούσε δρομολόγια από τη Ζυρίχη στη Βουδαπέστη και μετά στο Βουκουρέστι και την Αθήνα.Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανέστειλε ξανά την υπηρεσία, για να αποκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του '40. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το Orient Express διατήρησε τη δημοτικότητά του, αν και η γραμμή έπρεπε να τροποποιηθεί για να αποφευχθούν οι χώρες πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.The Legend of the Orient ExpressΈνα σχέδιο που δείχνει το πολυτελές εσωτερικό του αυτοκινήτου του εστιατορίου Orient Express στις αρχές του αιώναΤο τρένο του Nagelmackers έκανε το τελευταίο του πλήρες ταξίδι το 1977, αν και η διαδρομή ξεκίνησε ξανά τη δεκαετία του '80 από μια άλλη εταιρεία και με άλλο όνομα – Venice-Simplon Orient Express . Ωστόσο, το Orient Express ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα τρένο. Έχει απαθανατιστεί στη μυθοπλασία και τον κινηματογράφο, κυρίως στο μυθιστόρημα της διάσημης συγγραφέα Άγκαθα Κρίστι – «The Murder on the Orient Express», και τις πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του μεταφορές. Οι πρωταγωνιστές του Bram Stoker στο «Dracula», ταξιδεύουν με το Orient Express στην Τρανσυλβανία για να πολεμήσουν το διάσημο βαμπίρ. Το θρυλικό τρένο είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος του μυθιστορήματος του James Bond «From Russia with Love», το οποίο μετατράπηκε επίσης στην ταινία.Το εμβληματικό τρένο εμφανίζεται επίσης στο κλασικό παιχνίδι περιπέτειας για υπολογιστή "The Last Express", όπου ο παίκτης πρέπει να λύσει μια υπόθεση δολοφονίας στο τρένο σε πραγματικό χρόνο. Σε συνδυασμό με τη γοητεία της μυστηριώδους Ανατολής στην προπολεμική και μεσοπολεμική περίοδο και τις φανταστικές αναπαραστάσεις του, το Orient Express παραμένει σταθερά ενσωματωμένο στην ψυχή και την πολιτιστική μας μνήμη, αναμφισβήτητα το πιο γνωστό ταξίδι με τρένο και σιδηρόδρομο στην ιστορία – το αληθινός θρύλος.thecollector.comsidirodromikanea.blogspot.com