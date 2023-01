2023-01-23 17:42:44

Ο Σάκης Αρσενίου έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε στο φετινό «Survivor All Star», αλλά και τη μουσική του πορεία.



Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αρχικά, δήλωσε για την καριέρα του: «Έχω βγάλει χρήματα αλλά έχω χαλάσει και πολλά, γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι μόνο του "πάρε", είναι και του "δώσε". Τα χρήματα που παίρνεις, τα δίνεις για να είσαι στο προσκήνιο, να κάνεις κάποιες εμφανίσεις, να ντυθείς ωραία».



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και την εγκυμοσύνη της αγαπημένης του, Λαμπρινής. «Ο πολιτικός γάμος κράτησε 45 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε, υπογράψαμε και φάγαμε οικογενειακά. Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά την πατήσαμε. Στην αρχή έλεγα "χαλαρά και όπως πάει" και πήγε. Οι πρώτοι 2-3 μήνες της εγκυμοσύνης ήταν λίγο ζόρικοι, αλλά τώρα μια χαρά», δήλωσε.



Τέλος, αναφέρθηκε στο «Survivor All Star» κι ανέφερε πως ο λόγος που δεν πήγε είναι το παιδί του, που θα γεννηθεί σε λίγο καιρό.



«Δεν θα πήγαινα, γιατί περιμένω το παιδί μου. Δεν είναι All Star Survivor. Τι σημαίνει All Star; Οι καλύτεροι παίκτες. Ούτε οι πιο κουτσομπόληδες, ούτε τα πιο τρολ, ούτε οι πιο μανουριάρηδες. Λείπουν πάρα πολύ καλοί παίκτες: ο Ντάνος, ο Άρης Σοϊλέδης, ο Κόρο. Είναι απλώς ένα μιξ παλιών παικτών», είπε κλείνοντας.



