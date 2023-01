Μετά από ημέρες αναταραχής τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων επιστρέφουν στη γραμμή πικετοφορίας τον Φεβρουάριο με απεργίες δύο ημερών την πρώτη εβδομάδα του μήνα που ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Εργαζομένων Σιδηροδρόμων, Ναυτιλίας και Μεταφορών ( RMT ). και Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen ( ASLEF ).Πότε απεργούν οι εργαζόμενοι στα τρένα τον Φεβρουάριο;Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένες ημερομηνίες βιομηχανικής δράσης κατά τη διάρκεια του μήνα. Αυτές θα πέσουν την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου. Και στις δύο ημέρες θα υπάρξει εργατική δράση από το RMT και το ASLEF.Θα επηρεαστεί το μετρό Tyne and Wear από τις απεργίες των σιδηροδρόμων;Όπως και οι προηγούμενες βιομηχανικές ενέργειες, οι επιβεβαιωμένες επερχόμενες απεργίες θα επηρεάσουν το μετρό Tyne and Wear . Παρόλα αυτά, οι επηρεαζόμενες ημέρες έχουν οριστεί να χτυπήσουν μόνο ένα μέρος του συστήματος.Αυτό θα είναι μεταξύ Pelaw και South Hylton, επηρεάζοντας το Boldon και το Sunderland καθώς το υποκατάστημα χρησιμοποιείται από κοινού από το Network Rail και το Tyne and Wear Metro με μέλη RMT που εξυπηρετούν τις γραμμές Network Rail.Γιατί απεργούν οι σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι;Ως μέρος της δήλωσής τους για την ανακοίνωση των επιπλέον ημερών απεργιών, η RMT εξήγησε ότι είχαν συνομιλίες με τη Network Rail , αυτές οι συνομιλίες ήταν η αιτία της ακύρωσης των απεργιών νωρίτερα το φθινόπωρο, αν και δεν έχει προσφερθεί καμία συμφωνία από τα αφεντικά των σιδηροδρόμων. Τα μέλη διαπραγματεύονται για μια βελτιωμένη προσφορά σε θέσεις εργασίας, αμοιβές και συνθήκες για τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους.Η ASLEF εξέδωσε επίσης μια δήλωση σχετικά με τον πιο πρόσφατο γύρο απεργιών όπου το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι είχε απορρίψει μια άλλη πρόταση που «δεν ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης».sunderlandecho.comsidirodromikanea.blogspot.com