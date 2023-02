soulouposeto

O όγκος πληροφοριών του internet και κυρίως η αμεσότητα και ταχύτητα πρόσβασης σε αυτές έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας μας και λήψης αποφάσεων σε πολύ πιο καίριους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας από το ...ποια selfie μας θα ποστάρουμε στο facebook και ποιον διάσημο θα ακολουθήσουμε στο instagram :)Η διαμόρφωση κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου από την δόμηση-αρχικό εξοπλισμό, τις όποιες μεταγενέστερες ανακαινίσεις έως απλές και πιο συχνές διακοσμητικές αλλαγές συνοψίζεται σε δύο βασικά στάδια:- Μελέτη για τις πιθανές επιλογές και γενική έρευνα αγοράς- Απόφαση για την πιο ενδεδειγμένη επιλογή και συγκεκριμένη έρευνα αγοράς για το κόστος τηςΚαι στα δύο στάδια οι διευκολύνσεις που μας παρέχονται μέσω internet θα χαρακτηρίζονται αδύνατες κάποιες δεκαετίες πριν.Χιλιάδες sites με αντικείμενο την διαμόρφωση και διακόσμηση του σπιτιού αντικατέστησαν την μοναδική σχετική πηγή πληροφορίων που ήταν τα έντυπα περιοδικά με σχετική θεματολογία και μέσω των on line καταστημάτων μπορεί κανείς σε ελάχιστο χρόνο να έχει ενημέρωση για το κόστος κάθε επιλογής αλλά και να προμηθευτεί προϊόντα με πολύ απλή διαδικασία.Αποτέλεσμα είναι πολύ ευκολότερα, από όταν χρειαζόταν κανείς να αναζητήσει και την "ιδέα" και το "προϊόν" επισκεπτόμενος καταστήματα, να προβαίνει συχνότερα σε λειτουργικές και διακοσμητικές βελτιώσεις του προσωπικού του χώρου και κυρίως να έχει εύκολα και γρήγορα μια πλήρη εικόνα για όλες τις πιθανές επιλογές πριν την τελική του απόφαση.Το γεγονός ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν από τον καθένα 24/7 ανεξάρτητα από αποστάσεις, καιρικές συνθήκες κλπ είναι μια διευκόλυνση που όσο περνούν τα χρόνια την αγνοούμε ως δεδομένη όμως αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διευκολύνσεις που δεν είχαν, ειδικά οι άνθρωποι με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, πριν το internet αλλάξει τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες για ο,τιδήποτε.Η φιλοσοφία του Do It Yourself (Φτιάξτο Μόνος σου) αποτελεί επίσης μια τεράστια αλλαγή στις συνήθειες μεγάλου μέρους ανθρώπων παγκοσμίως και οφείλει την ευρεία διάδοσή της αποκλειστικά στο internet.Αναλυτικές οδηγίες, φωτογραφίες και videos για χρηστικές και διακοσμητικές κατασκευές, βάψιμο-παλαίωση επίπλων κλπ αλλά και εργασίες συντήρησης-ανακαίνισης άλλαξαν τις συνήθειές μας σε βαθμό που ακόμη και όσοι ποτέ πριν δεν είχαν ασχοληθεί με παρόμοια εγχειρήματα να αναζητούν πριν από τις έτοιμες λύσεις ή την συνδρομή επαγγελματιών μια DIY λύση για πολλά που αφορούν την διαμόρφωση και την διακόσμηση των χώρων του σπιτιού.Αν σε αυτά προστεθούν τα online προγράμματα λεπτομερούς σχεδιασμού χώρου, τα αντίστοιχα των εταιριών χρωμάτων όπου με μια φωτογραφία του δωματίου έχει κανείς την ρεαλιστική όψη του χώρου με τους τοίχους βαμμένους σε διαφορετικές σε αποχρώσεις, τις smart ηλεκτρονικές συσκευές που η λειτουργία τους βασίζεται στο internet κλπ γίνεται ακόμη πιο κατανοητό ότι τα σύγχρονα σπίτια σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνονται μέσω ή με αφορμή το διαδίκτυο. Όμως η ουσιαστικότερη αλλαγή και σε ό,τι αφορά το σπίτι δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι τόσο οι πληροφορίες όσο και οι δυνατότητα χρήσης προϊόντων-υπηρεσιών έγιναν προσβάσιμες για όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.Έτσι ακόμη και κάτοικοι σε περιοχές με ελάχιστο ή και μηδενικό αριθμό καταστημάτων με είδη σπιτιού, υλικά για κατασκευές, είδη γάμου, καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη κλπ που έπρεπε να ταξιδέψουν για να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα-υπηρεσίες, ακόμη και εκεί που δεν έφτανε ποτέ το έντυπο διακοσμητικό περιοδικό, έχουν πλέον ισότιμα τις ίδιες δυνατότητες με εκείνους των μεγάλων πόλεων.Αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη κατάκτηση του διαδικτύου και στο κομμάτι "Σπίτι-Διακόσμηση" και μια ακόμη απόδειξη ότι σε όλους τους τομείς το internet είναι μια "δημοκρατική επανάσταση" που δεν εξαιρεί κανέναν από τις δυνατότητές του και επαφίεται στην κρίση του καθενός η επιλογή για τον τρόπο χρήσης του. Αν θα μείνει στις ...shelfi και τους influencers :) ή θα το χρησιμοποιήσει, εκτός των άλλων, και για περισσότερο χρήσιμα και χρηστικά της ζωής και της καθημερινότητάς του.