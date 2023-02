Τον Μάιο του τρέχοντος έτους τα πρώτα νυχτερινά τρένα θα ξεκινήσουν από τις Βρυξέλλες προς το Βερολίνο . Τα εισιτήρια άρχισαν να πωλούνται αυτή την εβδομάδα.Καθώς τα νυχτερινά τρένα επιστρέφουν με βρυχηθμό στους σιδηροδρόμους της Ευρώπης, αξίζει να αναρωτηθούμε: είναι αυτό το μέλλον των ταξιδιών;Ρος ΜακΚουίνΕκ πρώτης όψεως, η απάντηση είναι ναι: τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξεπηδήσει σε όλη την Ευρώπη διαδρομές για ύπνο, η άφιξή τους χαιρετίστηκε με ευρέως διαδεδομένες φανφάρες στα μέσα ενημέρωσης. Εν μέρει, φυσικά, αυτός ο ενθουσιασμός οφείλεται στην κλιματική κρίση, που καθιστά την αναζήτηση πράσινων εναλλακτικών ταξιδιών όλο και πιο επείγουσα. Αλλά ίσως έχει να κάνει και με το μυστήριο των τρένων ύπνου, την αίσθηση ότι γυρίζουν πίσω σε μια περασμένη, πιο λαμπερή εποχή ταξιδιού;Η γοητεία του τρένου ύπνου έχει μακρά ιστορία. Στο The Man Who Watched the Trains Go By , ο Georges Simenon γράφει για «ένα ορισμένο κρυφό, σχεδόν επαίσχυντο συναίσθημα που τον αναστάτωσε κάθε φορά που έβλεπε ένα τρένο να περνάει, ένα νυχτερινό τρένο ειδικά, με τα στόρια του να σύρονται στο μυστήριο των επιβατών του». Η Αγκάθα Κρίστι αγγίζει το μυστήριο του τραίνου που κοιμάται στο κλασικό αστυνομικό της μυθιστόρημα Φόνος στο Orient Express . Αυτά τα νυχτερινά τρένα της φαντασίας είναι αστραφτερά λείψανα της εποχής του ατμού, σκηνές για κρυφό ρομαντισμό, για περιπέτεια, για σαμπάνια και χαβιάρι, για πονηρές πλοκές και εγκεφαλικές συρφετούς.Ποια είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα; Η εποχή των αχθοφόρου και των αυτοκινήτων εστιατορίων έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί και ο σύγχρονος κοιμώμενος είναι ένα τελείως διαφορετικό θηρίο από τον προκάτοχό του του εικοστού αιώνα: ένα επιπόλαιο μέσο για να φτάσετε από το Α στο Β τη νύχτα. Σπάνια τα σημερινά τρένα ύπνου είναι πολυτελή οχήματα για τους υπερπλούσιους. Σήμερα, έχουν γίνει λειτουργικές πράσινες εναλλακτικές λύσεις για τα αεροπορικά ταξίδια, σε ορισμένες περιπτώσεις μιμούμενοι όλη τη γοητεία και την άνεση μιας φθηνής αεροπορικής εταιρείας.Αυτό δεν σημαίνει ότι η πτήση είναι γενικά πιο άνετη από το σιδηροδρομικό ταξίδι. Αλλά έχει δύο διακριτά πλεονεκτήματα: ταχύτητα και προσιτή τιμή. Προς το παρόν, ένα ημερήσιο ταξίδι με τρένο από τις Βρυξέλλες στο Βερολίνο θα διαρκέσει σχεδόν επτά ώρες με μια αλλαγή στην Κολωνία. Και αν δεν προγραμματίσετε καλά μπροστά, μπορεί να σας κοστίσει μια μικρή περιουσία. Με τις πτήσεις από το Zaventem να σας μεταφέρουν στο Βερολίνο σε μιάμιση ώρα για παρόμοια ή χαμηλότερη τιμή, ακόμη και ο πιο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος ταξιδιώτης θα μπει στον πειρασμό να πετάξει. (Αυτό φυσικά μπορεί να αλλάξει όταν η Ryanair κλείσει τη βάση της στο Zaventem .)Είναι το πρώτο από αυτά τα δύο πλεονεκτήματα που επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τα τρένα ύπνου: ο επιπλέον χρόνος που αφιερώνεται στο ταξίδι με το τρένο μετριάζεται από το γεγονός ότι κοιμάστε ενώ το κάνετε. Θεωρητικά, δεν πρέπει να έχει σημασία ότι το ταξίδι διαρκεί δέκα ώρες αν δεν είστε ξύπνιοι για να το παρατηρήσετε. Σαν αστροναύτης επιστημονικής φαντασίας σε ένα θάλαμο στάσης, κοιμάσαι σε μια πόλη και ξυπνάς ξεκούραστος και ανανεωμένος σε μια άλλη, έτοιμος για πρωινό και μια ολόκληρη μέρα στα αξιοθέατα, το δεκάωρο ταξίδι σου λίγο περισσότερο από ένα ευχάριστο όνειρο.Αλλά αυτή ήταν σπάνια η εμπειρία μου. Ενώ ένα κρεβάτι εγγυάται ένα συγκεκριμένο επίπεδο άνεσης, για λόγους οικονομίας πάντα επέλεγα απλώς ένα κάθισμα. Είτε από το Λονδίνο στη Γλασκώβη είτε από το Άμστερνταμ στο Ίνσμπρουκ, οι περισσότερες διαδρομές για ύπνο θα χρεώνουν πολύ περισσότερα από 100 ευρώ για ένα κρεβάτι σε μια κοινόχρηστη καμπίνα και πολύ περισσότερα για μια ιδιωτική καμπίνα. Αυτό δεν αφήνει στον ταξιδιώτη που γνωρίζει τις τιμές δεν έχει άλλη επιλογή από μια θέση σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα ή μια τυπική άμαξα.Αλλά ο ύπνος σε ένα κάθισμα είναι συχνά μια πρόκληση. Μπορεί να βρεθείτε πιεσμένοι ενάντια σε έναν εντελώς άγνωστο. μπορεί να μοιράζεστε την άμαξα με έναν βαρύ ροχαλητό. Οι επιβάτες θα σκοντάψουν εναντίον σας καθώς παραπαίουν το διάδρομο προς το μπάνιο, κάθε φορά που σας ξυπνούν απότομα. Δύσκολα μια συνταγή για έναν καλό ύπνο. Επιπλέον, ακόμη και μια θέση μπορεί να κοστίσει πάνω από 100€ αν γίνει κράτηση την τελευταία στιγμή. Πόσο θλιβερό για τον ευσυνείδητο ταξιδιώτη να διαπιστώσει ότι η φθηνότερη επιλογή είναι συχνά απλώς να πετάξει.Παρόλα αυτά, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα οδηγηθώ το νυχτερινό τρένο για το Βερολίνο αργά ή γρήγορα – πιθανότατα σε μια θέση. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί περισσότερο από μια μέρα για να φύγει η εξάντληση. Αλλά εάν το ολονύκτιο ταξίδι με τρένο πρόκειται πραγματικά να αντικαταστήσει τις πτήσεις, πρέπει να γίνει πιο άνετο και πάνω απ' όλα πιο προσιτό.Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 10 νέες διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες , πολλές από τις οποίες είναι σιδηροδρομικά τρένα. Στόχος είναι να γίνουν οι σιδηροδρομικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη φθηνότερες και πιο συχνές. Το έργο DiscoverEU , μια άλλη πρωτοβουλία της ΕΕ, βοηθά τους 18χρονους να ταξιδεύουν στην Ευρώπη σιδηροδρομικώς, ενθαρρύνοντας έτσι τα βιώσιμα ταξίδια. Εάν τα τρένα ύπνου είναι πραγματικά το μέλλον των ταξιδιών, τότε έργα όπως αυτά είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.Με κάθε τύχη, η νέα γενιά τρένων ύπνου θα ξεπεράσει σταθερά τις πτήσεις σε δημοτικότητα. Ίσως κάποια μέρα να προκαλέσουν τα ίδια «κλεφτά συναισθήματα» στα οποία αναφέρθηκε ο Simenon στο The Man Who Watched the Trains Go By . Αλλά μέχρι τότε οι συνεπιβάτες μου και εγώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να αποβιβαστούμε όπως πριν, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια και στερούμενοι τον ύπνο, στο σκληρό πρωινό φως του Βερολίνου και αναρωτιόμασταν: "Γιατί δεν πέταξα;".brusselstimes.comsidirodromikanea.blogspot.com