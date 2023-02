Η Microsoft υποστηρίζει την εκτέλεση των Windows 11 on Arm σε υπολογιστές Apple, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί

Η Microsoft υποστηρίζει επιτέλους την εκτέλεση των Windows 11 σε Mac που τροφοδοτούνται από τα τσιπ M1 και M2 της Apple, ανοίγοντας την πόρτα για το VMware και το Parallels για να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη για την εκτέλεση εικονικών Windows 11.

Η κίνηση ανακοινώθηκε σε μια σελίδα υποστήριξης, που έγινε αντιληπτή από τους χρήστες, δηλώνοντας ότι το Parallels Desktop είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τα Windows 11 σε τσιπ M1 και M2.

"Η έκδοση 18 του Parallels Desktop είναι μια εξουσιοδοτημένη λύση για την εκτέλεση εκδόσεων Arm των Windows 11 Pro και Windows 11 Enterprise σε εικονικό περιβάλλον στην πλατφόρμα του σε υπολογιστές Apple M1 και M2", σημειώνει η Microsoft.

Όταν η Apple κυκλοφόρησε το τσιπ M1 το 2020, οι χρήστες άρχισαν αμέσως να τρέχουν τα Windows 10 on Arm σε αυτούς. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ οι χρήστες μπορούσαν να εκτελούν Windows σε Mac που βασίζονται σε Intel χρησιμοποιώντας Apple Bootcamp (ή Parallels και VMware Fusion), η Microsoft δεν αδειοδοτούσε τα Windows on Arm για συσκευές πέρα από τη δική της σειρά Surface και άλλα OEMWindows on Arm, όπως η HP και η Lenovo. Ο επικεφαλής λογισμικού της Apple, Craig Federighi, τότε είπε ότι ήταν δυνατή η εκτέλεση των Windows on Arm σε υλικό M1, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών x86, αλλά ότι εναπόκειται στη Microsoft να χορηγήσει άδεια στα Windows για αυτή τη χρήση.

Η Microsoft επισημαίνει ορισμένους περιορισμούς με την εκτέλεση τωνWindows on Arm σε επεξεργαστές της σειράς M, αλλά η αλλαγή στην κατάσταση έχει προκαλέσει πρόσθετες ανακοινώσεις «υποστήριξης» από την εταιρεία παραγωγής Parallels Alludo (πρώην Corel) και τη VMware.

«Με τη σημερινή ανακοίνωση από τη Microsoft, είμαστε ενθουσιασμένοι που επιτέλους μπορούμε να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα στην προσφορά παγκόσμιας κλάσης υποστήριξης για Windows σε υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Apple», δήλωσε η VMware σε μια ανάρτηση blog, προσθέτοντας ότι τώρα θα μπορεί να αποκτήσει οδηγίες ανάπτυξης απευθείας από τη Microsoft.

Η Alludo λέει ότι οι πελάτες της έχουν πλέον τη "διαβεβαίωση ότι η Microsoft έχει εξουσιοδοτήσει αυτήν τη λύση". Το Parallels 18 για την εκτέλεση των Windows on Arm σε τσιπ της σειράς M της Apple είναι διαθέσιμο από πέρυσι. Το χρονοδιάγραμμα ήταν αξιοσημείωτο επειδή η Apple έδωσε δύο χρόνια από το 2020 για να καταργήσει σταδιακά τα τσιπ της Intel από τους νέους Mac της, κάτι που πέτυχε, καθορίζοντας και το δρόμο για την Parallels.

Η Microsoft προσφέρει επίσης τα Windows 11 σε υπολογιστή Cloud μέσω της υπηρεσίας Windows 365 για υπολογιστές, Mac, iPad, Linux και συσκευές Android μέσω μιας εγγενούς εφαρμογής ή προγράμματος περιήγησης Remote Desktop, αλλά η συνδρομή κοστίζει από $20 έως $162 ανά χρήστη ανά μήνα.

Η Microsoft σημειώνει ότι τα Windows on Arm (για υπολογιστές και Mac) μπορούν να επηρεάσουν τα παιχνίδια που βασίζονται σε DirectX 12 ή OpenGL3.3 ή νεότερη έκδοση. Επίσης, οι λειτουργίες των Windows που εξαρτώνται από την "ενσωματωμένη" εικονικοποίηση που βασίζεται σε Microsoft Hyper-V δεν υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των Windows Subsystem for Android, Windows Subsystem for Linux, Windows Sandbox και Virtualization-Based Security (VBS).

Η Microsoft διευκρίνισε επίσης ότι είναι καλύτερο να εκτελούνται εφαρμογές Arm 64-bit στα Windows on Arm, αλλά ότι οι πελάτες μπορούν επίσης να εκτελούν εφαρμογές σε εξομοίωση x64 ή x86.

"Οι εφαρμογές Arm 32 bit που είναι διαθέσιμες από το Store στα Windows δεν υποστηρίζονται από υπολογιστές Mac με τσιπ M1 και M2. Οι εφαρμογές Arm 32 bit βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης για όλες τις εκδόσεις Windows on Arm. Η προτιμώμενη εμπειρία πελάτη είναι να εκτελεστεί Εφαρμογές Arm 64-bit, αλλά οι πελάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εφαρμογές σε εξομοίωση x64 ή x86 σε υπολογιστές Mac M1 και M2", σημειώνει η Microsoft.

