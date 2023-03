Σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕΘ αναφέρει:Μετά από προσεκτική μελέτη, ο ΟΣΕΘ υλοποιεί από την Τετάρτη 01.03.2023 σημαντικές αλλαγές στις θέσεις και στάσεις των γραμμών αλλά και στη λειτουργία τους εντός του Νέου Σιδηροδρομικού ΣταθμούΟι αλλαγές σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο της επέκτασης της ζώνης υλοποίησης των εργασιών οριστικής αποκατάστασης των έργων του μετρό Θεσσαλονίκης.Ενημερώνουμε κατάλληλα το επιβατικό κοινό και χρειαζόμαστε την κατανόησή του ενώ ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, κ. Γιάννης Τόσκας.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Τη μεταφορά της θέσης προσωρινής στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 52«Ν.Σ.Σ.-Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη-Σίνδος» στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής Νο 37«Ν.Σ.Σ.-Κρυονέρι», εντός του Ν.Σ.Σ.Τη μεταφορά της θέσης προσωρινής στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 51 «Ν.Σ.Σ.-Σίνδος» στην οδό Μαργαροπούλου με την επιστροφή αυτής να πραγματοποιείται μέσω των οδών Μαργαροπούλου-Μοναστηρίου-υφιστάμενη διαδρομή.Τη μεταφορά του τέρματος της λεωφορειακής γραμμής Νο 37 «Ν.Σ.Σ.-Κρυονέρι», στον αντίστοιχο χώρο στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 17 «Τριανδρία-Ν.Σ.Σ.», εντός του Ν.Σ.Σ.Τη μεταφορά της θέσης στάσης/στάθμευσης της λεωφορειακής γραμμής Νο 17 «ΤριανδρίαΝ.Σ.Σ.» στην υφιστάμενη θέση στάσης/διέλευσης των λεωφορειακών γραμμών Νο 01Χ «ΚΤΕΛΑεροδρόμιο», Νο 2Κ «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και Νο 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΤΕΛΧαλκιδικής-Cosmos» με κατεύθυνση προς τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.Η λεωφορειακή γραμμή No 01X «ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο» κατά την επιστροφή της (από τον Α.Σ. ΙΚΕΑ προς τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές Νο 2K «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και No 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΤΕΛ Χαλκιδικής-Cosmos» τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους δεν θα εισέρχονται εντός του Ν.Σ.Σ. αλλά θα συνεχίζουν να κινούνται κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου.Την ίδρυση προσωρινής συζυγούς στάσης με την ονομασία «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός».Την ένταξη της νέας προσωρινής στάσης «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» στη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών:Την κατάργηση της στάσης «Αγίων Πάντων» (ivr:1456) από τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών Νο 2Κ «Α.Σ.ΙΚΕΑ-ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και No 45 «ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΤΕΛ ΧαλκιδικήςCosmos».Την κατάργηση της στάσης «Ζωγράφου» (ivr:01318) από τη λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Νο 01Χ «ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο»