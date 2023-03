tvnea

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης προκειμένου να παρουσιάσει σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, τη σειρά Maestro στην ελληνική Ομογένεια.Με την ευκαιρία αυτή, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ήταν επίσης προσκεκλημένος στην πρώτη ετήσια συνάντηση στρατηγικής που συγκάλεσε η Διοικούσα Επιτροπή της Eliza International στις ΗΠΑ, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός μοιράστηκε με τα μέλη της Επιτροπής τον τρόπο με τον οποίο έκανε την έρευνα για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας και κοινωνικών μεταβολών στην ελληνική κοινωνία, τα οποία πραγματεύεται η εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά Maestro, η οποία από την Παρασκευή 17 Μαρτίου θα προβάλλεται στη παγκόσμια πλατφόρμα τουNEΤFLIX. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της κυρίας Καλλιόπης Καρέλλα-Ρένας στη Νέα Υόρκη με όλα τα μέλη της παρόντα. Πρόεδροι της Επιτροπής είναι οι κυρίες Καλλιόπη Καρέλλα Ρένα, η Αλεξία Κονδύλη, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και η Όλγα Γερουλάνου Βώτη. Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι οι κυρίες LeeAnn and George Anderson, Froso Beys, Ολγα Μπορνόζη, Kathrine Embiricos, Dr Μιράντα Κοφινά, MarieΚοτσώνης -Νέζερ, Dr Στέλλα Λυμπερη-Λατουσσακη, Carey Mangriotis, Μαρίνα C. Livanos, Μαρία Μαρινάκη, Τατιάνα Παπανικολάου Perkins, KatrinaPavlos, Zandra Pappas, Peter Speliopoulos.Δεδομένου ότι η σειρά Maestro εξετάζει σε βάθος θέματα σχετικά με παθογένειες και άλλα κοινωνικά προβλήματα (πως πχ η ενδοοικογενειακή βία) σε μικρές κοινότητες, αγγίζει το όραμα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Eliza Society for the Prevention of Child Abuse» για μια ενωμένη ελληνική κοινωνία προτάσσοντας τη Μηδενική Ανοχή στην Παιδική Κακοποίηση και για ένα Κράτος που θα απαλείψει το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης με την εφαρμογή όλων των θεμελιωμένων καλών πρακτικών πρόληψης.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορες δυνατές συνέργειες και ο κ. Παπακαλιάτης ήταν απίστευτα ανοιχτός και επικοινωνιακός σχετικά με τη δουλειά του και το επόμενο σκηνοθετικό του εγχείρημα. Συζητήθηκε επίσης το τοπίο της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς και όλες οι πρόσφατες θετικές αλλαγές στην βιομηχανία του κινηματογράφου στην Ελλάδα.Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη φιλοξενεί την εκδήλωση προς τιμή της επιτυχίας της φημισμένης ελληνικής τηλεοπτικής σειράς, με διοργανωτές την Capital Link των Νικόλα και Όλγας Μπορνόζη καθώς και την Success Plan Media της κυρία Γιάννας Νταρίλη.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή του teaser της σειράς, και στη συνέχεια ο δημιουργός της θα απαντήσει σε ερωτήσεις των προσκεκλημένων. Η εκδήλωση θα κλείσει με δεξίωση κοκτέιλ.Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» θα προβληθεί παγκοσμίως στο Netflix την Παρασκευή 17 Μαρτίου.Η ιστορία διαδραματίζεται στο νησί των Παξών και έχει ως κεντρικό ήρωα, έναν μουσικό, τον Ορέστη, ο οποίος προσκαλείται στο μικρό νησί μετά την πανδημία για να διοργανώσει ένα μουσικό φεστιβάλ με τους κατοίκους του νησιού. Σύντομα, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με την κλειστή κοινωνία και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια απρόσμενη ιστορία αγάπης.Η σειρά «Maestro» γνωστή και ως «Maestro in Blue» είναι παραγωγή του MEGA TV, δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και πρωταγωνιστές τους: Χριστόφορο Παπακαλιάτη, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνη Μουρατίδη, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννη Τσορτέκη, Αντίνοο Αλμπάνη, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστη Χαλκιά και Γιώργο Μπένο.Για περισσότερες πληροφορίες ή για να στηρίξετε το ELIZA, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eliza.org.gr.Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται, καλέστε την Γραμμή Βοήθειας 10454 όπου ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας θα είναι εκεί για να σας βοηθήσει.Πηγή: TVNEA.COM