Ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχθεί στη σκηνή του J2US έναν μεγάλο ερμηνευτή και θα απολαύσουμε όλοι μαζί τις ξεχωριστές ερμηνείες του.



Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, Σταμάτης Γονίδης, θα βρεθεί στο μοναδικό show της ελληνικής τηλεόρασης και θα ερμηνεύσει παλιές και νέες του επιτυχίες.



Just the 2 of Us χωρίς ανατροπές και ντουέτα-έκπληξη γίνεται; Δε γίνεται!



Μείνετε συντονισμένοι γιατί οι εκπλήξεις στο αγαπημένο show των τηλεθεατών δεν σταματούν ποτέ.



«Just the 2 of Us»



Απόψε στις 20:00 στον Alpha!



