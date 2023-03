2023-03-22 08:40:04

Δύο μήνες έχουν μείνει περίπου από τον Α’ Ημιτελικό της φετινής Eurovision.



Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, Victor Vernicos, βρίσκεται στο στάδιο των προβών για την καλύτερη σκηνική απόδοση του κομματιού What They Say, έχοντας στο πλευρό του τον Κωνσταντίνο Ρήγο, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθετική επιμέλεια.



Τι λένε τα μέχρι στιγμής προγνωστικά για τους δύο Ημιτελικούς; Θα καταφέρουν Ελλάδα και Κύπρος να πάρουν το χρυσό εισιτήριο για τις 13 Μαΐου;



Σύμφωνα με τα στοιχήματα η Ελληνική συμμετοχή που θα παίξει στον δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού, φαίνεται ότι θα περάσει με πολύ μεγάλη δύσκολα. Η ελληνική συμμετοχή ειναι στην 9η θέση...Βέβαια όλα αυτά μπορούν να ανατραπούν αν η σκηνική παρουσία του ictor Vernicos είναι εντυπωσιακή Στον ίδιο ημιτελικό παίζει και η Κύπρος όπου εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πιο ενθαρρυντικά μιας και είναι στην 5η θέση.



