Ζωντανή μουσική, χορός, σάτιρα, stand up comedy και ξεχωριστοί καλεσμένοι σε ρόλους-έκπληξη. Ο Εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη θα είναι καλεσμένοι στο νέο επεισόδιο της μουσικής κωμωδίας «Τα Νούμερα», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, στις 22:00.Επεισόδιο 23ο: «Λάθη μετράω»Ένας αστυνομικός του 16ου Τμήματος, ο Ηλίας (Εισβολέας), συλλαμβάνει όλους τους ήρωές μας, με εντελώς παράλογες και αστήρικτες κατηγορίες. Ενώ όλοι περνάνε τη νύχτα στο κρατητήριο, η Δανάη τούς αποκαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό που αφορά τον Ηλία. Στο μεταξύ, η Έλσα καταζητείται από την Ιντερπόλ, λόγω της ομοιότητάς της με μια διάσημη παραχαράκτρια έργων τέχνης. O δε Θανάσης, για κάποιον ανεξήγητο -όπως πάντα- λόγo, παθαίνει μια εμμονή με τη ρωσική λογοτεχνία. Όλα θα τα σώσει η «γυμνή» αλήθεια, που στην περίπτωσή μας ενσαρκώνει η ρεμπέτισσα του… Lonely Fans, Ιουλία Καραπατάκη.Σκηνοθεσία: Γρηγόρης ΚαραντινάκηςΣυμμετέχουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Σπύρος Γραμμένος, Ζερόμ Καλούτα, Βάσω Καβαλιεράτου, Μιχάλης Σαράντης, Γιάννης Μπέζος, Θανάσης Δόβρης, Θανάσης Αλευράς, Ελένη Ουζουνίδου, Χάρης Χιώτης, Άννη Θεοχάρη, Αλέξανδρος Χωματιανός, Άλκηστις Ζιρώ, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Γιάννης Σαρακατσάνης και η μικρή Έβελυν Λύτρα.Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΗ σειρά μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 κάθε Παρασκευή, στις 22:00.Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX μετά τη μετάδοσή τους στην ΕΡΤ1.Λίγα λόγια για την υπόθεση Ο Φοίβος (Φοίβος Δεληβοριάς), 45άρης τραγουδιστής-τραγουδοποιός, που οι μέρες της επιτυχίας του έχουν περάσει, έχει ένα επίμονο όνειρο: να αναστήσει το βαριετέ, να ξαναφέρει στη μόδα αυτό που πέτυχε κάποτε ο Αττίκ με τη «Μάντρα», σε πείσμα των καιρών και όσων επιτάσσουν οι νέες μουσικές μόδες. Ο παλαιάς κοπής παραγωγός Σάκκαρης (Γιάννης Μπέζος) του δίνει τη δυνατότητα να το κάνει -και μάλιστα εκεί ακριβώς που βρισκόταν κάποτε η «Μάντρα». Καταφέρνει και μαζεύει γύρω του μια ανορθόδοξη καλλιτεχνική ομάδα από διάφορα «νούμερα» του θεάματος: τον εμμονικό ηθοποιό-μίμο και άσο των μεταμφιέσεων Θανάση (Θανάσης Αλευράς), τον μισάνθρωπο stand up κωμικό Χάρη Γαμμάτο (Χάρης Χιώτης), τη νεαρή σερβιτόρα-τραγουδίστρια Δανάη (Άλκηστις Ζιρώ), τη φεμινίστρια χορεύτρια μπουρλέσκ Κίρμπυ (Άννη Θεοχάρη) και τον βουβό μάγο Άλεξ (Aλέξανδρος Χωματιανός). Λίγο πριν από την πραγμάτωση του σχεδίου, όμως, ο Σάκκαρης πεθαίνει απροσδόκητα και την επιχείρηση αναλαμβάνει ο γιος του Τζόναθαν (Μιχάλης Σαράντης), σπουδαγμένος στο Λονδίνο, ταγμένος στο να βγαίνουν τα οικονομικά «νούμερα» και απολύτως εχθρικός σε οποιοδήποτε καλλιτεχνικό όραμα.Ο Φοίβος, παρά τα εμπόδια, εξασφαλίζει τη συμμετοχή διάσημων γκεστ από τον μουσικό χώρο, που όμως ο καθένας έχει τις δικές του ιδιοτροπίες . Ποια «νούμερα», τελικά, θα υπερισχύσουν; Ο Φοίβος, το όραμά του, η ομάδα και οι καλεσμένοι του ή ο Τζόναθαν και οι new age επιχειρηματικές εμμονές του; Σε όλα αυτά καταλυτικό ρόλο παίζουν η δυναμική stage manager της «Μάντρας» Έλσα (Βάσω Καβαλιεράτου), ο λαϊκός, θυμόσοφος τεχνικός Παντελής (Θανάσης Δόβρης), η πρώην γυναίκα του Φοίβου Ξένια (Αλεξάνδρα Ταβουλάρη), η 10χρονη κόρη του (Έβελυν Λύτρα), καθώς και δυο ημίτρελοι μπαρμπέρηδες που έχουν κουρείο ακριβώς δίπλα στη «Μάντρα» (Σπύρος Γραμμένος, Ζερόμ Καλούτα). Νέμεσις, αλλά και απροσδόκητος σύμμαχος του Φοίβου ο Μενέλαος (Γιάννης Σαρακατσάνης), νυν σύντροφος της γυναίκας του και δικηγόρος-συγγραφέας-μπλόγκερ-δημιουργός απλικέισιον-ινφλουένσερ-εφευρέτης-σεφ και γενικώς εκνευριστικός και «τέλειος».Πηγή: TVNEA.COM