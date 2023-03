tvnea

Ο Victor Vernicos είναι ο φετινός εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2023, όπου και θα διαγωνιστεί με το «What They Say».Λίγο καιρό πριν ταξιδέψει στο Λίβερπουλ, ο 16χρονος καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αποκάλυψε ότι θέλει να συναντήσει δύο προκατόχους του, της Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.«Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, προσπαθούμε να γίνουμε ακόμη πιο έτοιμοι καθημερινά. Έγραψα το τραγούδι μόνος μου, σε μία αγχώδη στιγμή της ζωής μου. Μετά από ενάμιση χρόνο το κατέθεσε για τη Eurovision. Το έγραψα σε δύο ημέρες. Ήθελα μέσα από το video clip να δείξω τη μοναξιά» είπε αρχικά, ο Victor Vernicos.Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Eurovision ήταν πάντα ένα όνειρο για μένα. Με είχε βάλει η μητέρα μου να κάνω μαθήματα, το αγάπησα κι έτσι συνέχισα» και τέλος, εξέφρασε μία επιθυμία του, λέγοντας: «Θέλω να μιλήσω με την Έλενα Παπαρίζου που έφερε την πρωτιά, τον Σάκη Ρουβά και την Amanda από πέρσι».Ο Victor Vrnicos γεννήθηκε στο Μαρούσι και μεγάλωσε ακούγοντας όλα τα είδη μουσικής, αφού δηλώνει «λάτρης της». Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου όταν ήταν μόλις 4 ετών, μαθήματα φωνητικής όταν ήταν 8 ετών και μαθήματα κιθάρας στα 10. Άρχισε να γράφει τη δική του μουσική γύρω στα 11. Αυτή τη στιγμή σπουδάζει μουσική τεχνολογία και είναι ο νεότερος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision.Έχει γράψει μόνος του το τραγούδι για την Eurovision 2023, με τίτλο «What They Say». Είναι ένα τραγούδι που έγραψε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, και ως εκ τούτου σημαίνει πολλά για εκείνον. «Το τραγούδι μου είναι ένα τραγούδι για μια πολύ αληθινή εμπειρία που βίωσα. Μια εμπειρία για την οποία πάντοτε ήθελα να γράψω» λέει ο Βίκτωρας μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.Αυτή τη στιγμή o νεαρός τραγουδιστής κάνει πρόβες για τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision, την οποία έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος ΡήγοςΗ ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί την όγδοη θέση του Β’ Ημιτελικού που θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή της Liverpool Arena, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023.ΚλείσιμοΑκολουθεί η συνέντευξη του Βίκτωρα Βερνίκου στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο ΕιδήσεωνΕρ.: Είσαι μόλις 16 χρόνων, μίλησέ μας για τον Βίκτωρα. Πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου στο κοινό;Απ.: Είμαι απλά ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τίποτα καλύτερα από ό,τι ξέρει μουσική. Θέλω μέσω της μουσικής να διαδώσω αγάπη, να προσφέρω ένα μέσο για να εκφραστούν οι άνθρωποι και να εμπνεύσω τους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο να ακολουθήσουν αυτό που αγαπούν σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή είναι αυτό.Ερ.: Πώς περνάς τον χρόνο σου;Απ.: Γράφω μουσική και εξασκούμαι στη μουσική, μαθαίνω όσο το δυνατόν περισσότερα για τη μουσική και την παραγωγή της. Όταν δεν ασχολούμαι με τη μουσική περνώ χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ.Ερ.: Τι μουσική σου αρέσει να ακούς και ποιες είναι οι επιρροές σου;Απ.: Ακούω όλα τα είδη μουσικής, είμαι λάτρης της μουσικής, όχι λάτρης ενός συγκεκριμένου είδους μουσικής. Μεγάλωσα ακούγοντας μια μεγάλη ποικιλία μουσικής από τους γονείς μου, όπως μπλουζ, τζαζ, ποπ, funk, μέχρι και ρέγκε, και βρήκα τον δρόμο μου σε αυτό που μου άρεσε περισσότερο να ακούω βήμα-βήμα.Ερ.: Πες μας για το τραγούδι «What They Say». Περίμενες ότι θα ήσουν εσύ ο νικητής για να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στη Eurovision;Απ.: Το τραγούδι μου είναι ένα τραγούδι για μια πολύ αληθινή εμπειρία που βίωσα. Μια εμπειρία για την οποία πάντοτε ήθελα να γράψω. Έτσι, κάποια στιγμή, όταν σήκωσα την κιθάρα μου, μελωδίες και λέξεις ξεπήδησαν από μέσα μου. Από την πρώτη στιγμή που δημιούργησα αυτό το τραγούδι, πίστεψα ότι όσοι το ακούσουν θα το νιώσουν και θα το κρατήσουν στην καρδιά τους, όπως έκανα και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πριν το κυκλοφορήσω.Ερ.: Τι βιώματα μπορεί να έχει ένας 16χρονος για να γράψει μία συναισθηματική μπαλάντα;Απ.: Όλοι νιώθουμε και έχουμε συναισθήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Εκτός από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο ζει κάποιος, αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχική του κατάσταση και διάθεση, και ο καθένας μας θα μπορούσε να πέσει σε μία αρνητική κατάσταση, ακόμη και να έχει δύσκολες, επώδυνες σκέψεις. Το μόνο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι αν το πρόβλημα είναι εσωτερικό (ψυχικό) ή εξωτερικό.Ερ.: Ποια είναι τα άγχη που μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί στην ηλικία σου να εμπνευστεί και να τα εκφράσει μέσα από τη μουσική.Απ.: Κάποια στιγμή άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλη η σκληρή δουλειά που έκανα από τα 11 μου στη μουσική, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα- ενδιαφέρονταν για μένα άνθρωποι από τη βιομηχανία της μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ένιωσα ότι το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, βίωσα συναισθήματα στιγμιαίου άγχους, που πυροδότησαν τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Ξεπέρασα αυτή την εμπειρία που είχα, την κατανόησα, την κράτησα μέσα στην καρδιά μου, για να την εκφράσω σε άλλη στιγμή.Ερ.: Είσαι ο νεότερος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision. Είσαι ο νεότερος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision. Σε αγχώνει το γεγονός ότι θα εκπροσωπήσεις τη χώρα σου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό;Απ.: Είμαι τόσο χαρούμενος που εκπροσωπώ την Ελλάδα σε τόσο νεαρή ηλικία, ελπίζω να εμπνεύσω τον κόσμο και ένα από τα μηνύματα που θέλω να στείλω είναι ότι πολλά πράγματα που οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι δυνατά είναι δυνατά. Και ότι στην πραγματικότητα, τα περισσότερα από αυτά είναι.