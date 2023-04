Ο Άρης πήρε βαθμό μέσα στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, με δύο ποδοσφαιριστές που πιθανότατα το καλοκαίρι θα αποχωρήσουν! Του έδωσαν τον βαθμό και πιθανότατα αποχωρούν από την ομάδα. Ιτούρμπε και Καμάτσο σκόραραν αμφότεροι προερχόμενοι από τον πάγκο, στο 2-2 με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης την επομενη σεζόν.Ο Ιτούρμπε, ο οποίος μένει ελεύθερος, το καλοκαίρι, θα μπορούσε να είχε φύγει και τον Ιανουάριο, αφού η ΠΑΕ Άρης του είχε βάλει buy out 500 χιλιάρικα. Ο Παραγουανός δεν βρήκε ομάδα και μένει μέχρι το καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του. Με τα έως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει πρόθεση για να γίνει συζήτηση για να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Για τον Καμάτσο τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν… ακούμπησε στο "Βικελίδης", παρά τις ευκαιρίες που πήρε, κυρίως από τον Άλαν Πάρντιου. Ο Καμάτσο έχει αποκτηθεί δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καταβάλλοντας μέρος του συμβολαίου του. Για να τον αποκτήσει, ο Καρυπίδης θα πρέπει να δώσει στα "Λιοντάρια" ως ρήτρα εξαγοράς ένα ποσό κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ. No way! Και δεν είναι οι μόνοι που δεν θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Για την ακρίβεια είναι λίγοι από τους… πολλούς που θα φύγουν από τον Άρη, αφού έχει παρθεί απόφαση για ριζικές αλλαγές στο ρόστερ το καλοκαίρι!

Πηγή: sportime.gr