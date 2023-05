themaygeias

Η HARIBO, μεγαλύτερος παραγωγός καραμελών σε ζαχαρωτά παγκοσμίως, ανακαλεί μία σειρά από ποικιλίες καραμέλας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Η Δανία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Πύλη Έγκαιρης Ειδοποίησης για τα τρόφιμα RASFF, για το επικίνδυνο προϊόν χαρακτηρίζοντας τον κίνδυνο σοβαρό. Το προϊόν διανέμεται σε Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Σουηδία.Η Ανακοίνωση της Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων της Δανίας αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος παρουσίας μικρών, κομματιών μετάλλου στις σακούλες καραμέλας λόγω σφάλματος μηχανής. Τα κομμάτια μετάλλου δεν βρίσκονται μέσα στις καραμέλες αλλά, πιθανώς, μέσα στις συσκευασίες. Η εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε σφάλμα σε μηχάνημα, το οποίο έχει πλέον επιδιορθωθεί.Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι:Matador MixΚαθαρό περιεχόμενο: 275g ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Κωδικός EAN: 5701090068059Best before: 03/2024 (αριθμοί παρτίδας: L451-34222-3253901, L451-35322-32531902, L451-35322-32531902, L451-35322-32531902) ( ​δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 375g Κωδικός EAN: 5701090067342Best before: 04/2024 (αριθμοί παρτίδας: L451-00223-3253902, L451-01023-3253901, δείτε την εικόνα του προϊόντος Matador ( εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 80g Κωδικός EAN: 5701090034382 best before: 03/​2024 (αριθμός παρτίδας: L451-36222-3253902) 04/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-02323-3253902)Mitador( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 1000gΚωδικός EAN: 5701090011253Καλύτερη ημερομηνία:04/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-00223-3252801)Κάντε κλικ στο Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120gΚωδικός EAN: 5701090066109best before:02/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-33222-3253902)03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-34722-3253901)04/2024 (αριθμοί παρτίδας: L451-33222-3253902) 23-3253901 )0 5/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-04723-3253901)​Κάντε κλικ στο Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 80gΚωδικός EAN: 5701090034368best before:12/2023 (αριθμοί παρτίδας: L451-26622-3253901, L451-26222-3245190) -29022 -3253902)05/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-04423-3253902)Κάντε κλικ στο Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 250gΚωδικός EAN: 5701090040918best before: 02/2825 -3253901)It Skewed Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 195gΚωδικός EAN: 5701090077303best before:05/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-04523-3253702)Lakrilurer (δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120 gΚωδικός EAN: 5701090076979Καλύτερη ημερομηνία:03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-34522-3253901)Stjerne Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 275060701 Κωδικός EAN:best before:03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-34822-3253902)04/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-00223-3253901)Stjerne Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 80gΚωδικός EAN5063best before01 /2024 (αριθμός παρτίδας: L451-28622-3253901)Fructilurer Happy Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120gΚωδικός EAN: 5701090073640best before:03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-34622-3253902)Goldbears ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120 γραμμάριαΚωδικός EAN: 5701090066161 (201090066161 1 24/24 best before: -33322-3253901)03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-35622-3253902)Goldbears ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο 80gΚωδικός EAN: 5996379193748best before12/2023 (αριθμός παρτίδας: L451-25622-3253901)01/2024 (αριθμοί παρτίδας: L451-224321-224320- 325390 1, L451-27622-3253903)πιπίλα ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 100 gΚωδικός EAN: 5701090075255Καλύτερη ημερομηνία:01/2024 (αριθμ best before ός παρτίδας: S451-0230(Δείτε το προϊόν εδώ )Καθαρό περιεχόμενο : 120gΚωδικός EAN: 5701090066802best before:01/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-29422-3253901)04/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-03023-32530(δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120gΚωδικός EAN: 5701090066888best before:03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-33522-3253901)Δαμάσκηνα γλυκόριζας ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 12057605Κωδικός EAN: 12057601best before 03/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-35622-3253901)I Like Mix ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 120 gΚωδικός EAN: 5701090070618Καλύτερη ημερομηνία:02/2024 (αριθμός παρτίδας: L4221- -3253901)Nappar Licorice ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 80gΚωδικός EAN: 5701090043933Καλύτερη ημερομηνία:01/2024 (αριθμός παρτίδας: L451-28322-3253901)Nappar Fruit ( δείτε την εικόνα του προϊόντος εδώ )Καθαρό περιεχόμενο: 80gΚωδικός EAN: 5996379193724Καλύτερη ημερομηνία:05/2024 (αριθμός παρτίδας: L431-353πηγή