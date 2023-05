tvnea

Η Eurovision edition με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha επιφύλασσε ξεχωριστές εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές.Mια ξεχωριστή βραδιά, με λάμψη, μουσική, αλλά και συγκίνηση, ένα φαντασμαγορικό J2US αφιερωμένο στην Eurovision παρουσίασε χθες ο Νίκος Κοκλώνης στον Alpha. Ένα J2US ιδιαίτερο, με θεαματικές και ανατρεπτικές εμφανίσεις, με τις εκπλήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.Το τηλεοπτικό κοινό αποθέωσε στο Twitter την Eurovision edition όπου το #j2us παρέμεινε πρώτο trend για 14 ώρες.Την Eurovision edition του αγαπημένου σόου του Alpha ανέβασαν στην κορυφή τα νεανικά κοινά χαρίζοντας της υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τους άντρες ηλικίας 25-44 να σημειώνουν μέσο όρο 21,8 %, ενώ έφτασε μέχρι και 27,6%.Το λαμπερό σόου ξεχώρισαν και τα κοινά ηλικίας 15-34 και 25-44 όπου κατέγραψε 20,7% και 18,7% αντίστοιχα. Το 11o live του J2US που προβλήθηκε εκτάκτως την Παρασκευή κατέγραψε κατά μέσο όρο στις ηλικίες 18-54 ποσοστό 14% και στο σύνολο του κοινού 14,6% ενώ έφτασε μέχρι και 20,7 %.Τη βραδιά άνοιξε η Καίτη Γαρμπή κάνοντας πράξη αυτό που ζητούσε με ενθουσιασμό το κοινό: ερμήνευσε το τραγούδι "Ελλάδα Χώρα Του Φωτός" με το οποίο μας είχε εκπροσωπήσει στη Eurovision. Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε τον Ηλία Ψινάκη που πήρε την θέση του πέμπτου κριτή και μοιράστηκε πολλές στιγμές τις οποίες έχει ζήσει στον μουσικό διαγωνισμό, στη διοργάνωση του 2004, όπου ο Σάκης Ρουβάς είχε πάρει την 3η θέση.Aπό τα highlights της βραδιάς ήταν η στιγμή που ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Σοφία Βόσσου ανέβηκαν στο stage και ερμήνευσαν ξανά την «Άνοιξη», 32 χρόνια μετά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, με το Twitter να παίρνει φωτιά.Οι παίκτες με τη σειρά τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και μας έβαλαν στους ρυθμούς της Γιουροβίζιον, πριν τον μεγάλο τελικό στο Λίβερπουλ που θα προβληθεί απόψε, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του διαγωνισμού που έχουμε ξεχωρίσει όλα αυτά χρόνια.Στη σκηνή του J2US βρέθηκε και η Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι Last Dance, με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2021, αλλά και η Μπέσσυ Αργυράκη που ερμήνευσε ξανά το «Μάθημα Σολφέζ» -μαζί με τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν η ελληνική συμμετοχή του 1977.Στη χθεσινή βραδιά επέστρεψαν για να ερμηνεύσουν επιτυχίες της Γιουροβίζιον αγαπημένοι καλλιτέχνες του J2US: η Σοφία Βογιατζάκη, η Στέλλα Σολωμίδου, η Μαρία Αντωνά, η Λόλα και η Έλενα Γκρέκου. Την προσπάθεια των παικτών στήριξαν η Τζούλι Μασίνο και ο Μπο που αντικατέστησαν τον Τριαντάφυλλο και τον Γιώργο Βογιατζάκη που λόγω υποχρεώσεων δεν εμφανίστηκαν. Μοναδικές ερμηνείες από επιτυχίες της Γιουροβίζιον τραγούδησαν η Ηρώ και η Κατερίνα Στικούδη.Καλλιτεχνικός «ενορχηστρωτής» των χθεσινών εμφανίσεων ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά πολλές ελληνικές συμμετοχές που έκαναν αίσθηση στη Eurovision, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, ανάμεσα στις οποίες το My Number One που χάρισε στη χώρα μας και την Έλενα Παπαρίζου τη μεγάλη πρωτιά.Νικητές της βραδιάς στέφθηκαν ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαριάντα Πιερίδη που μας ξεσήκωσαν με τους ρυθμούς του «Shake it» κερδίζοντας την ψήφο του κοινού και της επιτροπής.Πηγή: TVNEA.COM