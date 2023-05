greece-salonikia

Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης άσκησε ποινική δίωξη κατά του 59χρονου Νικόλαου Μπογονικολού τον οποίο οι Αρχές των ΗΠΑ κατηγορούν για συνωμοσία/απάτη και λαθρεμπόριο.Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (UNITED STATES DISTRICT COURT – EASTERN DISTRICT OF NEW YORK) άσκησε ποινική δίωξη κατά του 59χρονου Ελληνα επιχειρηματία Νικόλαου Μπογονικολού (Nikolaos Bogonikolos) τον οποίο οι Αρχές των ΗΠΑ κατηγορούν για συνωμοσία/απάτη και λαθρεμπόριο.Ελληνας επιχειρηματίας συνελήφθη στο Παρίσι για συνωμοσία υπέρ της Ρωσίας και εκδίδεται στις ΗΠΑ-1Ο Μπογονικολός, που έχει ελληνική υπηκοοότητα, συνελήφθη στο Παρίσι στις 9 Μαΐου και παραμένει υπό κράτηση ενόψει της έκδοσής του στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική επίσημη ανακοίνωση.Πιο συγκεκριμένα, ο 59χρονος Έλληνας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της εταιρείας Aratos Group, που παρουσιάζεται να έχει γραφεία στην Αθήνα, κατηγορείται ότι έχει βοηθήσει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να αποφύγουν/παρακάμψουν τις κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.«Ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ως αμυντικός ανάδοχος (defense contractor) για το ΝΑΤΟ και για συμμαχικές χώρες, ο κατηγορούμενος και η Aratos Group έπαιζαν διπλό παιχνίδι («…the defendant and his Aratos Group were double dealing»), ενισχύοντας την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας και την ανάπτυξη όπλων επόμενης γενιάς (σ.σ. από τη Μόσχα)», ανέφερε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Μπρέον Πις.Ελληνας επιχειρηματίας συνελήφθη στο Παρίσι για συνωμοσία υπέρ της Ρωσίας και εκδίδεται στις ΗΠΑ-2«Ο Μπογονικολός συνωμότησε με ένα δίκτυο εταιρειών που ενορχηστρώθηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών για να αποκτήσει και στη συνέχεια να διακινήσει λαθραία στρατιωτικές τεχνολογίες αμερικανικής προέλευσης και διπλής χρήσης με στόχο να βοηθήσει τους ρωσικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας. Ο Μπογονικόλος προμηθεύτηκε ευαίσθητο εξοπλισμό που πληροί τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, σχεδιασμένο για πεδία μάχης καθώς και για εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε διαστημικές και κρυπτογραφικές επικοινωνίες, για λογαριασμό Ρώσων μάνατζερ που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις πολεμικές ικανότητες της χώρας τους», δήλωσε από την πλευρά του ο αρμόδιος υποδιευθυντής του FBI Μάικλ Ντρισκόλ.Ο Μπογονικολός κατηγορείται ότι στρατολογήθηκε/προσελήφθη από τη Ρωσία ως πράκτορας αρμόδιος για θέματα προμηθειών (procurement agent ) γύρω στο 2017.Στις 27 Δεκεμβρίου του 2017 φέρεται να έλαβε ένα email από συνεργάτη της ρωσικής εταιρείας Serniya που τον προσκαλούσε να έρθει στη Μόσχα «μόνος» επειδή η ατζέντα των συνομιλίων που θα είχε εκεί θα ήταν «πολύ ευαίσθητη».Ο Νικόλαος Μπογονικολός κατηγορείται ότι ξεκινώντας από το 2017 έκανε λαθρεμπόριο αμερικανικής προέλευσης στρατιωτικών τεχνολογιών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, τις οποίες έστελνε στη Ρωσία κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας.Όπως αναφέρεται στη σχετική επίσημη ανακοίνωση, επρόκειτο για εξαρτήματα και ευαίσθητες προηγμένες τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στα πεδία των τακτικών μαχών, σε εφαρμογές κβαντικής κρυπτογραφίας και σε δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι αυτά τα αντικείμενα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία του, την Aratos, ενώ στην πραγματικότητα αυτά κατέληγαν παράνομα στη Ρωσία.Ρωσικές εταιρείες, όπως η Serniya και η Sertal, παρουσιάζονται ως οι τελικοί παραλήπτες των αμερικανικής προέλευσης εξαρτημάτων και των τεχνολογιών που εμπορευόταν ο 59χρονος Ελληνας επιχειρηματίας, ενώ από το εν λόγω λαθρεμπόριο λέγεται ότι επωφελούνταν και οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών (SVR).