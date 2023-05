2023-05-24 11:45:02

Πρόγραμμα- 18/54



ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ 6,2



5Χ5 7,9



ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 9,0



DEAL 10,3



LIVE NEWS 14,6



THE CHASE 14,3



CASH OR TRASH - BEST OF 11,6



ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 11,6



HAPPY TRAVELLER (E) 5,3



MY STYLE ROCKS 10,4



ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 12,1



ΣΤOYNTIO 4,8



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



