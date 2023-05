Το Σάββατο της 29ης Απριλίου ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε στη σκηνή του Just The 2 Of Us για πρώτη φορά τον Trannos, τον 22χρονο ράπερ με τα τραγούδια του που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. To Madame έχει περισσότερα από 40 εκατομμύρια views, ενώ το ντουέτο του «Εγώ και εσύ» με την Ελένη Φουρέιρα έγινε viral από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησε. Φανατικοί του θαυμαστές οι γονείς του βρέθηκαν μάλιστα και εκείνοι στις πρώτες θέσεις κάτω από τη σκηνή χειροκροτώντας τον γιο τους για το guest του στο σόου τραγουδιού.







Σε συνέντευξή του τις τελευταίες ώρες στον ραδιοφωνικό σταθμό Mad, ο Trannos δέχτηκε ερώτηση για την συγκεκριμένη εμφάνισή του στο J2US, η οποία συνοδεύτηκε μάλιστα και από σχόλια ότι δεν έχει φωνή.

Εκεί έκανε ένα επικό σχόλιο για τον Victor Vernicos και τη Eurovision. «Θα έβαζα ροκ, τραπ, ελληνικοτέτοιο στη Eurovision. Απλά δεν έχω φωνή. Το παραδέχομαι, άλλοι λένε ότι έχουν φωνή και στο τέλος δεν περνάμε» είπε χαρακτηριστικά και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στον εν λόγω διαγωνισμό.

Μετά την εμφάνισή του στο J2US ο γνωστός τράπερ απάντησε θετικά σε ερώτηση που του έγινε για το αν θα τον ενδιέφερε να εκπροσωπήσει εκεί την Ελλάδα.

«Ο στόχος μου είναι το εξωτερικό, στην Ελλάδα το έχουμε, έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Άνετα θα πήγαινα, για πλάκα. Σίγουρα θα με ενδιέφερε. Να γίνει η πρόταση και είμαστε μέσα και το κερδίζουμε κιόλας. Θα πήγαινα εύκολα, καλέστε με, βαριέμαι να περιμένω!», δήλωσε τότε με αυτοπεποίθηση ο νεαρός τράπερ.













Αλλά και μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τον αποκλεισμό της Ελλάδας, με ένα αινιγματικό του story στο Instagram εξέφρασε ανοιχτά το ενδιαφέρον του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 68ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision στη Σουηδία, θέτοντας μάλιστα και ανοιχτό poll στους ακολούθους του για να εκφράσουν τη γνώμη τους.







«Trannos, Ready for Eurovision 2024», έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής τράπερ, με το 93% των ακολούθων του να εγκρίνουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM