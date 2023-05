tinanantsou.blogspot.gr

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις που Διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (HIAS).Σε συντομία:* 3-5 Ιουλίου: Τριήμερο θερινό σχολείο στην τεχνητή νοημοσύνη, απευθύνεται σε φοιτητές από διάφορες επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως μηχανική, ανθρωπιστικές επιστήμες, ιατρική και κοινωνικές επιστήμες.* 6 Ιουλίου: Εργαστήριο σε τεχνητή νοημοσύνη που έχει σχεδιαστεί για φοιτητες, ερευνητές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τον πληθωρισμό των εφαρμογών που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη (AI).* 7 Ιουλίου: 2ο Συμπόσιο του HIAS για τις Γέφυρες στην Εκπαίδευση, την Επιστήμη και την Καινοτομία.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Hellenic Institute of Advanced Studies - HIAS) ανακοινώνει μια σειρά από εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 3-7 Ιουλίου στην Αθήνα. Αυτές οι εκδηλώσεις ασποσκοπούν στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ επιστημόνων και καινοτόμων της διασποράς και της Ελλάδας. Οι συναντήσεις θα φέρουν στον ίδιο χώρο φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες από τον ακαδημαϊκόκαι βιομηχανικό χώρο, από την Ελλάδα και τον κόσμο.Οι εκδηλώσεις αρχίζουν με το Universal AI Course, ένα τριήμερο πρόγραμμα/μάθημα, 3-5 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στον Δημόκριτο. Το πρόγραμμα στοχεύει να εισαγάγει μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες επιστημονικές περιοχές, όπως μηχανική, ανθρωπιστικές επιστήμες, ιατρική και κοινωνικές επιστήμες, στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (AI).Στις 6 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο/workshop HIAS AI Frontiers and Interfaces στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για φοιτητές, ερευνητές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την πληθώρα των εφαρμογών που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε επιστημονικούς τομείς και εφαρμογές. Επιπλέον των επιστημονικών παρουσιάσεων, η διεπιστημονική ημερίδα προωθεί ευκαιρίες δικτύωσης και δυνατότητες συνεργασίας με επαγγελματίες ευρέος φάσματος.Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με το 2ο Συμπόσιο του HIAS για τις Γέφυρες στην Εκπαίδευση, την Επιστήμη και την Καινοτομία, που θα πραγματοποιηθεί στο ΊδρυμαΕυγενίδου στις 7 Ιουλίου. Η συμμετοχή σε συζητήσεις σε πάνελ, η επαφή με κεντρικούς ομιλητές, καθώς και η γνωριμία και αλληλεπίδραση μεταξύ επαγγελματιών είναι από τις βασικές επιδιώξεις του Συμποσίου.Το φετινό Συμπόσιο θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα θέματα των προσπαθειών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα, των προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και των γεφυρών στην έρευνα, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα."Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και φέρνουμε μαζί επιστήμονες παγκόσμιας κλάσης για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή καιη τεχνητή νοημοσύνη και ο βαθύς τους αντίκτυπος στην κοινωνία μας και στις μελλοντικές γενιές", δήλωσε ο καθηγητής Πέτρος Κουμουτσάκος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του HIAS. "Η επιστήμη και η τεχνολογία μεταμορφώνουν κρίσιμες πτυχές της ζωής μας, και στοχεύουμε να αναλύσουμε το δυναμικό τους ενώ εξερευνούμε τις απεριόριστες ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζουν στην Ελλάδα και στον κόσμο."Ολες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η ξεχωριστη εγγραφη σε κάθε μια από αυτες. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στις εκδηλώσεις,επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://summer2023.hellenic-ias.org/.Περισσότερες πληροφορίες για το HIAS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://hellenic-ias.org/.