Ποιοι θα περάσουν το κατώφλι της Έπαυλης των Προδοτών και θα είναι οι παίκτες του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση; Ποιους θα υποδεχθεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00; Ποιοι θα πουν το τέλειο ψέμα και θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την αλήθεια τους; Ποιοι θα παραμείνουν Πιστοί και ποιοι θα φορέσουν τον μανδύα των Προδοτών; Ποιοι θα δολοφονήσουν και ποιοι θα δολοφονηθούν;

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα των «Προδοτών», γνωρίζουμε, μέσα από ένα αποκαλυπτικό who is who, τους 22 παίκτες του παιχνιδιού που έχει παγκοσμίως εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές.

Βασίλης Βασιλείου, 35 ετών, Hair & Make up artist

Μεγάλωσε κοντά στα Καμένα Βούρλα όπου ο πατέρας του διατηρεί μια μονάδα κατασκευής αλουμινίων. Πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα όπου εργάζεται ως hair & make up artist. Ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα τον καθόρισε ως άνθρωπο και θεωρεί πως η πίστη του στον Άγιο Χαράλαμπο τον βοήθησε να το ξεπεράσει. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του κοινωνικό, εργατικό, φιλότιμο, εγωιστή, ηγετικό και φιλόδοξο. Στους «Προδότες» μπαίνει με στρατηγική: να φέρει με το μέρος του τους πιο «αδύναμους».

Μαριάννα Γιαλλούση, 57 ετών, Ενεργειακή Θεραπεύτρια/ Life Coach

Ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το life coaching και την ενεργειακή θεραπευτική. Είναι δυναμική και διαθέτει πολλή υπομονή, ενώ μεγάλωσε μόνη της τα τρία παιδιά της, μετά τον πρόωρο χαμό του συζύγου της. Διαβάζει ατελείωτες ώρες ιστορίες μυστηρίου και παίζει παιχνίδια στρατηγικής. Μπορεί να κρύψει με ευκολία τα συναισθήματά της και να ελέγξει τον εαυτό της.

Μαρία Γκουτρίδου, 42 ετών, Υπεύθυνη Γυμναστηρίου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτηνή. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος, αλλά τα τελευταία χρόνια δουλεύει ως υπεύθυνη γυμναστηρίου. Είναι έντονη, έξω καρδιά και παρορμητική. Όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, επιστράτευσε το χιούμορ και τη χαλαρότητά της για να το ξεπεράσει, ψυχολογικά. Πιστεύει ότι αυτή η δυσκολία την έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πλάθει ιστορίες σε χρόνο dt και αφήνει το μυαλό της να οργιάζει. Θεωρεί τον εαυτό της καθοδηγητή και άνθρωπο με πειθώ.

Μαρία Θεοφανίδου, 43 ετών, Καθηγήτρια φυσικής αγωγής / Διασώστρια

Είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής σε ελληνικό σχολείο στο Μαϊάμι. Πριν υπηρετούσε ως διασώστρια στην Πολεμική Αεροπορία, από όπου παραιτήθηκε για να ζήσει το «American Dream». Της αρέσει να βοηθάει, να κάνει πλάκες και να γνωρίζει καινούρια άτομα. Πιστεύει ότι είναι η καλύτερη σε όλα. Οι γύρω της πιστεύουν ότι είναι ανοιχτό βιβλίο, αλλά η ίδια παρουσιάζει ό,τι εκείνη θέλει από τον εαυτό της. Θεωρεί ότι το χάρισμά της είναι να λέει ψέματα, χωρίς να την καταλαβαίνουν.

Αντώνης Καλογεράκης, 33 ετών, Παρουσιαστής/ Social Media Manager

Ζει και εργάζεται στην Κρήτη ως ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής/δημοσιογράφος στο ΚΡΗΤΗ TV, στην εκπομπή «Καλό Μεσημέρι». Παράλληλα ασχολείται και με το media management. Έχει κάνει στο παρελθόν πολλές δουλειές από δύτης μέχρι σκίπερ και ναυαγοσώστης. Αυτό που δεν γνώριζαν οι συμπαίκτες του από την αρχή ήταν ότι έχει κάνει σπουδές εγκληματολογίας. Επίσης, μαθαίνουμε ότι έχει "μελετήσει" το traitors και δεν λέει εύκολα ψέματα…

Μαρίνα Καρατζόγλου, 43 ετών, Οικιακά

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα. Ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει δημοσιογραφία στην σχολή του ΑΝΤ1. Αργότερα, επέστρεψε στη Δράμα, όπου γνώρισε τον σύζυγό της, μαζί με τον οποίο έζησαν σε Αγγλία και Άμπου Ντάμπι. Πλέον ζει στην Ελλάδα και ασχολείται με το μεγάλωμα της κόρης της. Τα χόμπι της είναι η μαγειρική, το θέατρο και το τραγούδι. Ξέρει να ελίσσεται, αλλά και να κερδίζει την εμπιστοσύνη των γύρω της.

Σία Καρβελά, 26 ετών, Baby sitter/ Security

Έρχεται από το Αίγιο και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη γραμματειακή υποστήριξη. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει διάφορες δουλειές, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να φτιάξει τη δική της επιχείρηση με καλλυντικά προσώπου. Της αρέσει να μαγειρεύει, να πηγαίνει εκδρομές, να κάνει πεζοπορίες, αλλά και να περιποιείται την εξωτερική της εμφάνιση. Της αρέσει, όμως, να τρέχει ερασιτεχνικά σε πίστες με αυτοκίνητα και να τα μαστορεύει. Το ψέμα δεν της αρέσει, αλλά για τις ανάγκες του παιχνιδιού θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί.

Θάνος Κασούμης, 31 ετών, Υπεύθυνος καταστημάτων εστιάσης

Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε bar mixology στο Λονδίνο. Από τα 18 του δουλεύει σε μαγαζιά εστίασης, πλέον ως υπεύθυνος, και παράλληλα φτιάχνει τα δικά του μενού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους. Κάνει χαβαλέ, αλλά τον εκνευρίζει η ειρωνεία. Στο πρόσωπό του καθρεφτίζονται όλα του τα συναισθήματα, αλλά αυτό πιστεύει ότι θα τον κάνει να φαίνεται αληθινός. Είναι πολύ καλός στα ψέματα και στόχος του είναι να κάνει τους συμπαίκτες μια ομάδα ώστε να μην τον ψηφίσουν.

Εύα Κατωπόδη, 35 ετών, Γυμνάστρια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μέχρι σήμερα. Από μικρή ξεκίνησε να κάνει Tae Kwon Do. Τελικά την κέρδισε το Μπάσκετ με το οποίο ασχολήθηκε επαγγελματικά για περίπου 20 χρόνια. Πλέον ασχολείται με τη διεύθυνση του δικού της γυμναστηρίου. Είναι πειθαρχημένη και μπορεί να επιβιώνει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον γεμάτο πίεση. Είναι πάντα ήρεμη και σπάνια κάνει εκρήξεις. Προσπαθεί πάντα να κερδίζει με όποιο τρόπο μπορεί.

Verone (Μπάμπης Κοπαράνης), 39 ετών, Εscape room creator

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη 11 ετών. Είναι ιδιοκτήτης του 8ου καλύτερου escape room στον κόσμο. Τo Verone είναι ψευδώνυμο από την εποχή που έκανε γκράφιτι. Έχει υπάρξει για 20 χρόνια αλεξιπτωτιστής στις ειδικές δυνάμεις. Έχοντας δουλέψει ως ηθοποιός σε escape room, θεωρεί ότι μπορεί εύκολα να υποδυθεί ρόλους και να πει πειστικά ψέματα. Δηλώνει δημιουργικός, ευπροσάρμοστος, εκκεντρικός και ανυπόμονος, αλλά αν χρειαστεί, μπορεί να γίνει πολύ σοβαρός.

Γιώργος Κώτογλου, 21 ετών, Φοιτητής

Ο φοιτητής της παρέας των «Προδοτών» έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Θεσσαλονίκη, όπου και σπουδάζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Πληροφορικής. Έχει IQ 132, διδάσκει μαθηματικά και πληροφορική και έχει αφοσιωθεί στη δική του πλατφόρμα, το secretschool.gr. Είναι κοινωνικός, χαρούμενος, αισιόδοξος, ένα πρόσωπο που μπορούν να τον εμπιστευτούν εύκολα οι γύρω του. Του αρέσει να ψυχολογεί τους ανθρώπους, είναι λάτρης των γρίφων, των μυστηρίων, των κουΐζ αλλά και των παιχνιδιών, γενικότερα.

Κατερίνα Μαλασίδου, 38 ετών, Τραπεζικός Υπάλληλος/ Πρώην επαγγελματίας παίκτρια online poker

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία. Λάτρης των παιχνιδιών στρατηγικής, γνώρισε τον σύζυγό της σε τουρνουά «Magic the Gathering». Από το 2010 μένει στην Πορτογαλία, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Άφησε τη δουλειά της ως λογίστρια για να παίζει επαγγελματικά online poker. Το κεφάλαιο poker έκλεισε και πλέον δουλεύει ως τραπεζικός υπάλληλος. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της ειλικρινή, ευθύ, ρεαλιστή,άτομο της λεπτομέρειας, ενώ δηλώνει πως τα παιχνίδια την καθορίζουν.

Γιώργος Μητρόπουλος, 36 ετών, Θεολόγος

Γεννήθηκε και ζει στα Τρίκαλα. Είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών. Δηλώνει κοινωνικός και η ψυχή της παρέας. Η αντίληψη του για τη ζωή άλλαξε μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Χαρακτηριστικό του είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ποτέ αν μιλάει σοβαρά ή αν κάνει πλάκα. Αγαπά τα παιχνίδια στρατηγικής και ρόλων, ενώ η σχέση του με το ψέμα είναι… ιδιαίτερη. Θα ήθελε να είναι Προδότης και όχι Πιστός για να μπορεί να κινεί τα νήματα.

Κωνσταντίνος Μιραλλάης, 31 ετών, Επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ/ Ορκωτός Λογιστής

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία στην Κύπρο και είναι επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ. Από μικρός ασχολείται με τον αθλητισμό. Ο πατέρας του είναι ο διάσημος μπασκετμπολίστας, Τάκης Μιραλλάης. Στην Κύπρο έχει αγωνιστεί στην Εθνική Εφήβων, Νέων, αλλά και Ανδρών. Εργάζεται ως ορκωτός λογιστής, ασχολείται ερασιτεχνικά με την ηθοποιία, συμμετέχοντας σε κυπριακές σειρές, αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πιλότος. Είναι ανταγωνιστικός και θέλει πάντα να κερδίζει.

Αναστασία Πασιά, 29 ετών, Ηθοποιός / Εκπαιδεύτρια Καταδύσεων

Από μικρή ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες, το πόλο και τον χορό. Την καρδιά της, όμως, κέρδισε η θάλασσα. Έχει σπουδάσει εκπαιδεύτρια καταδύσεων, τεχνίτρια νυχιών και Θεατρολογία. Πιστεύει ότι η πρώτη εντύπωση που δίνει είναι ελαφρώς σνομπ, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ κοινωνική και έχει αρχηγικές τάσεις. Η υποκριτική θα είναι ο άσσος στο μανίκι της. Θα αποκαλύψει στους συμπαίκτες της, όμως, την πραγματική της ταυτότητα;

Γιώργος Ριζόπουλος, 51 ετών, Stand-up comedian / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κατάγεται από τα Ιωάννινα, έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι Stand up comedian και αρθρογράφος. Έχει μία κόρη 21 ετών που είναι φοιτήτρια στην Ιατρική. Είναι απαιτητικός, του αρέσει να βγαίνει και να διασκεδάζει μέχρι το πρωί. Εκνευρίζεται με την αδικία, δηλώνει ότι αν κάτι τον φοβίζει πηγαίνει κατά πάνω του και ισχυρίζεται πως έχει την ικανότητα να διακρίνει ποιος λέει ψέματα.

Γωγώ Ρίζου, 21 ετών, Μοντέλο

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λέσβο, όπου ζει κι εργάζεται μέχρι και σήμερα. Σπούδασε αισθητική, αλλά τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως barwoman. Παράλληλα, από τα 14 της ασχολείται με το modeling. Είναι δυναμική, ευαίσθητη, πεισματάρα, μυστηριώδης και εμπιστεύεται δύσκολα τους ανθρώπους. Δηλώνει πως είναι «πολύ καλή ψεύτρα», πως θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει το έπαθλο και πως μπορεί να παίξει καλά τον ρόλο του Προδότη.

Γιάννης Σαραφίδης, 44 ετών, Επιχειρηματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 16 χρόνια είναι πολίτης του κόσμου, ενώ εδώ και 3 χρόνια η έδρα του βρίσκεται στο Μαϊάμι, εκεί όπου έχει δημιουργήσει μια δική του σειρά με T-shirts. Θεωρεί ότι η μόδα και το styling είναι στο DNA. Δηλώνει κοινωνικός, γενναιόδωρος, ανταγωνιστικός, δίκαιος και εκρηκτικός. Το ψέμα δεν του αρέσει, αλλά στο παιχνίδι, αν χρειαστεί, θα είναι πολύ καλός ψεύτης.

Σπύρος Στουφής, 64 ετών, Συνταξιούχος

Είναι 42 χρόνια παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και δούλευε ως υπεύθυνος συντήρησης μηχανημάτων. Έχει πάρει σύνταξη και πλέον ασχολείται με το ψάρεμα και τις ελιές του. Τα πηγαίνει πολύ καλά με τους νέους, παλιότερα είχε και ένα μπαράκι στο κέντρο της Αθήνας. Θεωρεί ότι είναι έξυπνος, ότι έχει πολλή υπομονή, ενώ σύμφωνα με τη γυναίκα του είναι κουτσομπόλης. Θα ήθελε να είναι Προδότης, αλλά πιστεύει ότι ως Πιστός θα ήταν καλύτερος, γιατί μπορεί να δει το ψέμα στα μάτια των άλλων.

Γιώργος Τάλιας, 56 ετών, Απόστρατος Πολεμικού Ναυτικού/ Ξενοδόχος

Μένει στην Παύλιανη, είναι 33 χρόνια παντρεμένος και έχει μια κόρη 25 ετών. Αξιόπιστος, ευθύς, νευρικός και ηγετικός, θεωρεί ότι ο στρατός τον έμαθε να πειθαρχεί, να ελίσσεται, αλλά και να είναι ισορροπημένος. Έχει αγάπη στα ρούχα, τη διακόσμηση και τη μόδα. Έκανε snowboard, ασχολείται με τη μελισσοκομία, έφτιαχνε τη δική του μπύρα και είναι δρομέας 10χλμ. Βλέπει τον εαυτό του σαν αρχηγό της αγέλης και νιώθει ότι με τα χρόνια γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικός.

Αναστασία Τερζή, 27 ετών, Τραγουδίστρια / επιχειρηματίας

Ζει στην Αθήνα αλλά διατηρεί και σαλόνι ομορφιάς στο Dubai. Έχει μεταπτυχιακό Ζει στην Αθήνα αλλά διατηρεί και σαλόνι ομορφιάς στο Dubai. Έχει μεταπτυχιακό στην μοριακή κι εφαρμοσμένη φυσιολογία από την Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ και έχει διακριθεί σαν Miss Greece 2021. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Έχουμε μάθει ότι λατρεύει τα μυστήρια και ότι μπορεί πολύ εύκολα να παραπλανήσει και να μπερδέψει τους γύρω της.

Ιάσoνας Τσουρουνάκης, 37 ετών, Επαγγελματίας παίκτης Poker

Κατάγεται από την Κρήτη, αλλά μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Τα τελευταία 13 χρόνια είναι επαγγελματίας παίκτης poker. Έχει παίξει σε πολλά τουρνουά, μετράει πολλές νίκες στο ενεργητικό του και κερδίζει σταθερά έσοδα κάθε χρόνο. Έπαιζε ποδόσφαιρο και πλέον ασχολείται με την καλλισθενική γυμναστική. Λόγω… poker, πιστεύει ότι «διαβάζει» εύκολα τους γύρω του, αλλά προτιμά να μη βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Είναι έντονος, ανταγωνιστικός, ψύχραιμος και θεωρεί ότι τα παιχνίδια είναι πιο ξεκάθαρα από τη ζωή.

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 & κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

#Prodotes

Instagram

@prodotes.ant1tv

Twitter

@prodotes_ant1tv

Facebook

@prodotes.ant1tv







tvnea

Πηγή: TVNEA.COM