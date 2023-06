tvnea

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπόσχεται φέτος ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλιο με το Pop Up κανάλι Novasummer και 45 απολαυστικές ταινίες! Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 16 Αυγούστου, το Novasummer θα κρατά συντροφιά στους συνδρομητές της Nova, με δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ από τις 21:30 με τους μεγαλύτερους αστέρες του Hollywood να υπόσχονται ξεκαρδιστικές στιγμές.Οι συνδρομητές θα συντονιστούν το καλοκαίρι στο Novasummer προκειμένου να απολαύσουν σπουδαίες κωμωδίες μεταξύ άλλων: «Bridget Jones's Diary», «Bridget Jones: The Edge of Reason», «Bridget Jones's Baby», «Ticket to Paradise», «Burn After Reading», «Johnny English», «Walk Hard: The Dewey Cox Story», «21 Jump Street», «22 Jump Street», «Long Shot», «That's My Boy», «The Good Boss», «Going in Style», «The House», «30 Minutes or Less», «Inglourious Basterds», «Adopt A Daddy», «How to Be a Good Wife», «Keep an Eye Out», «Queenpins», «Hot Fuzz», «Retour Chez Ma Mere», «Father Figures», «Marry Me», «Irréductible», «Divorce Club», Fun With Dick And Jane».Τα αστέρια του Hollywood, George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Morgan Freeman, Michael Caine Owen Wilson, Jenifer Lopez, Rowan Atkinson κι άλλοι πολλοί θα φτιάξουν τα βράδια των συνδρομητών με μοναδικές στιγμές γέλιου!Το Novasummer θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές Nova και Nova 3Play, αλλά και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών αλλά και τη διαθεσιμότητα On Demand ώστε οι συνδρομητές της Nova να μπορούν να το απολαύσουν όπου και αν βρίσκονται!- Από 16 Ιουνίου έως 16 Αυγούστου, το Novasummer θα προσφέρει στους συνδρομητές της Nova άφθονο γέλιο με δύο ταινίες κάθε βράδυ από τις 21:30 με τους μεγαλύτερους star του Hollywood- «Bridget Jones's Diary», «Bridget Jones: The Edge of Reason», «Bridget Jones's Baby», «Ticket to Paradise», «Burn After Reading», «Johnny English», «Walk Hard: The Dewey Cox Story», «21 Jump Street», «22 Jump Street», «Long Shot», «That's My Boy», «The Good Boss», «Going in Style», «The House», «30 Minutes or Less», «Inglourious Basterds» μεταξύ άλλων θα κάνουν τους συνδρομητές να «κλαίνε» από τα γέλια- George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Morgan Freeman, Michael Caine Owen Wilson, Jenifer Lopez, Rowan Atkinson πρωταγωνιστούν στις μοναδικές ξεκαρδιστικές στιγμές.Πηγή: TVNEA.COM