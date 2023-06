2023-06-15 13:00:02

Στην εξίσωση του OPEN μπαίνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου καθώς η τηλεοπτική επιστροφή της εξετάζεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Υπενθυμίζεται ότι διατηρεί πολύ καλή προσωπική σχέση με τον ιδιοκτήτη της Barking Well Media Νίκο Κοκλώνη. Το 2020 είχε διαγωνιστεί στο «Just the two of us» στο OPEN και δημοσιεύματα εκείνης της εποχής ανέφεραν πως θα συνεργαστεί με το κανάλι της Παιανίας.



Μάλιστα είχε γίνει και σχετικό δοκιμαστικό για ψυχαγωγική εκπομπή. Η συνεργασία τότε δεν έγινε.



Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ενδέχεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες , να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσω του OPEN με ζωντανό magazino.



Πηγή: TVNEA.COM

