tvnea

Νίνο και Νικηφόρος έρχονται στη σκηνή του πιο φαντασμαγορικού τηλεοπτικού πάρτι.Για το 15ο live του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης, με την αστείρευτη ενέργεια του, μας υπόσχεται ένα μοναδικό show, με ακόμα περισσότερο κέφι, λάμψη και πολλές εκπλήξεις που θα μας εντυπωσιάσουν!Μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του νικητήριου ζευγαριού, τα πράγματα δυσκολεύουν για διαγωνιζόμενους και κριτική επιτροπή.Κάθε ζευγάρι, από τα επτά του J2US που συνεχίζουν στο show, θα ερμηνεύσει απόψε από 2 τραγούδια – αυτό που του ανατέθηκε και ένα της επιλογής του!Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης«Λένε»«Χαμένα»Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου«Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι»«Υπήρχες Πάντα»Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ«Όσο Ζω»«Εγώ Σ’ αγάπησα Εδώ»Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ειρήνη Μερκούρη«Δεν Θα Με Ξεχάσεις»«Maniac»Λουίζα Πυριόχου – Καλομοίρα«Καραμέλα»«Toxic»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη«Στην Αυλή Του Παραδείσου»«Πάρτε Τα Όλα»Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος«Πειράζει Που Είμαι Φίρμα»«Πες Το Μ’ ένα Φιλί»Εκτός από τα ζευγάρια μας, στη σκηνή του J2US θα απολαύσουμε και δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής Νικηφόρος, θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες του και θα μας παρασύρει στους ρυθμούς του!Σε εμφάνιση έκπληξη θα απολαύσουμε και τον Νίνο, όπου θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.Διασκέδαση, εκπλήξεις, ανατροπές, μοναδικές εμφανίσεις και πολλή μουσική είναι τα συστατικά που συνθέτουν το πιο αγαπημένο show των τηλεθεατών και μας περιμένουν απόψε στο Just the 2 of Us!Πηγή: TVNEA.COM