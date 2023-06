Λίγο πριν τελειώσει η φετινή τηλεοπτική σεζόν, το OPEN ετοιμάζει πυρετωδώς την νέα του καλοκαιρινή εκπομπή. Μια δύσκολή τηλεοπτική χρονιά ολοκληρώνεται και οι εκπομπές μετράνε αντίστροφα για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό δεν θα συμβεί για όλους μιας και το κανάλι της Παιανίας θέλει να κρατήσει (όπως παραδοσιακά κάνει) συντροφιά στους τηλεθεατές.

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές στο OPEN τελειώνουν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου με την Μπέττυ Μαγγίρα να αποχαιρετά την ερχόμενη Παρασκευή το κοινό της. Στην περίπτωση της Ελένης Τσολάκη, οι εκλογές της 25 Ιουνίου επηρεάζουν το φινάλε της εκπομπής, το οποίο είναι προγραμμαρισμένο για αυτό το Σάββατο, 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικρατέστερη ημερομηνία έναρξης λοιπόν, για την καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN, είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου. Μιας και οι τελευταίες καθημερινές εκπομπές άλλων καναλιών ολοκληρώνονται στις 7 Ιουλίου, εκτός βέβαια από τον ΣΚΑΙ.

Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την παρουσίαση της συγκεκριμένης εκπομπής αλλά δύο φαίνεται να έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις. Αυτές δεν είναι άλλες από δύο γυναίκες, την Φελίσια Τσαλαπάτη και την Μαριάντα Πιερίδη. Δύο πρόσωπα που τα βλέπουμε και στο μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη και από ότι μαθαίνουμε έχουν και πολύ καλή σχέση μεταξύ τους.

Οι ίδιες στα backstage του Just the 2 of us δεν έχουν αρνηθεί ότι δέχτηκαν πρόταση από την παραγωγή για να κάνουν την εκπομπή. Σε όλες εκείνες τις φήμες ένα ακόμη περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την παρουσία τους στην καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN, αποτελεί η κοινή τους εμφάνιση στην Super Κατερίνα. Εκεί όταν ρωτήθηκαν και οι δύο ήταν πολύ θετικές σε αυτό το εγχείρημα.

Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι έντονα είχε ακουστεί και το όνομα της Κατερίνας Ζαρίφη, το οποίο όμως δεν επιβεβαιώνεται.

Το πλατό και οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με τι πληροφορίες μας, η καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN θα στηθεί σε κάποιο από τα τωρινά πλατό των εκπομπών του καναλιού. Το πλατό είναι αυτό της Μάριον Μιχελιδάκη. Η μετατροπή του πλατό όπως μαθαίνουμε δεν απαιτεί πολλές μέρες, καθώς θα γίνουν μικρές αλλαγές, ώστε να θυμίζει το σκηνικό καλοκαίρι.

Αν όλα πάνε καλά η καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN θα πει την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές στις 10 Ιουλίου στις 9:50.

Πηγή: youfly.com - Βασίλης Σακουλέβας

Πηγή: TVNEA.COM