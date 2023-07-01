2023-07-01 10:20:02
Τι επιλέγει να δει το κοινό σε κάθε ζώνη ;
Δείτε αναλυτικά την τηλεθέαση:
Πρόγραμμα- 18/54
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ -ΣΕΙΡΕΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,2
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,9
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,7
ΣΗΜΕΡΑ 15,4
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 12,3
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 4,5
HAPPY DAY 20,0
ΕΡΤ ΝEWS 2,9
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,9
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 13,6
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 7,2
ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ Ε 5,5
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ Ε 5,6
ΠΡΩΙΝΑ MAGAZINO
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16,6
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 18,1
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 10,3
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,0
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΪΝΙΑΤΙΚΑ; 7,3
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 3,6
NEWS ROOM 3.1
[email protected] 3,8
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ 7,4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 8,3
ROUK ZOUK 11,5
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 19,1
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 16,3
T-LIVE 11,4
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 12,6
SHOPPING STAR 10,5
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ. ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 2,0
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ (Ε) 2,8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ 4,1
5Χ5 6,9
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 4,2
DEAL 10,6
LIVE NEWS 11,8
THE CHASE 14,1
CASH OR TRASH - BEST OF 10,5
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 10,9
HAPPY TRAVELLER (E)
MY STYLE ROCKS Ε 17,3
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 4,5
ΣΤOYNTIO 4 6,7
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 7,6
ALPHA NEWS 13,5
OPEN NEWS 3,4
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9,7
STAR NEWS 12,2
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,3
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 13,6
ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 18,8
PRIVATE EYES 2,8
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,1
PRIME TIME
ΠΡΟΔΟΤΕΣ 9,2
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ Ε 4,1
ΣΑΣΜΟΣ 22,9
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 18,2
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,9
MAΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ 9.1
ΤΑΙΝΙΑ STAR 9,8
ΤΑΙΝΙΑ STAR 10,4
ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 8,8
ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 12,0
ΤΑΙΝΙΑ OPEN 2,9
ΤΑΙΝΙΑ OPEN 5,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Δείτε αναλυτικά την τηλεθέαση:
Πρόγραμμα- 18/54
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ -ΣΕΙΡΕΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,2
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,9
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,7
ΣΗΜΕΡΑ 15,4
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 12,3
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 4,5
HAPPY DAY 20,0
ΕΡΤ ΝEWS 2,9
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,9
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 13,6
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 7,2
ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ Ε 5,5
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ Ε 5,6
ΠΡΩΙΝΑ MAGAZINO
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16,6
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 18,1
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 10,3
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,0
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΪΝΙΑΤΙΚΑ; 7,3
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NEWS ROOM 3.1
[email protected] 3,8
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ 7,4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 8,3
ROUK ZOUK 11,5
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 19,1
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 16,3
T-LIVE 11,4
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 12,6
SHOPPING STAR 10,5
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ. ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 2,0
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ (Ε) 2,8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ 4,1
5Χ5 6,9
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 4,2
DEAL 10,6
LIVE NEWS 11,8
THE CHASE 14,1
CASH OR TRASH - BEST OF 10,5
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 10,9
HAPPY TRAVELLER (E)
MY STYLE ROCKS Ε 17,3
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 4,5
ΣΤOYNTIO 4 6,7
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 7,6
ALPHA NEWS 13,5
OPEN NEWS 3,4
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9,7
STAR NEWS 12,2
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,3
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 13,6
ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 18,8
PRIVATE EYES 2,8
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,1
PRIME TIME
ΠΡΟΔΟΤΕΣ 9,2
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ Ε 4,1
ΣΑΣΜΟΣ 22,9
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 18,2
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,9
MAΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ 9.1
ΤΑΙΝΙΑ STAR 9,8
ΤΑΙΝΙΑ STAR 10,4
ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 8,8
ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 12,0
ΤΑΙΝΙΑ OPEN 2,9
ΤΑΙΝΙΑ OPEN 5,8
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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