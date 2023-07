tvnea

Τι επιλέγει να δει το κοινό σε κάθε ζώνη ;Δείτε αναλυτικά την τηλεθέαση:Πρόγραμμα- 18/54ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ -ΣΕΙΡΕΣΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 14,2ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1,3ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,9ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 8,7ΣΗΜΕΡΑ 15,4ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 12,3MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 4,5HAPPY DAY 20,0ΕΡΤ ΝEWS 2,9ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 7,9ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 13,6ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 7,2ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ Ε 5,5ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ Ε 5,6ΠΡΩΙΝΑ MAGAZINOSUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16,6ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 18,1ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 10,3ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 8,0ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΪΝΙΑΤΙΚΑ; 7,3ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 3,6NEWS ROOM 3.1 [email protected] 3,8ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 17,1ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΕΛΕΝΗ 7,4ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 8,3ROUK ZOUK 11,5ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 19,1ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 16,3T-LIVE 11,4ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 12,6SHOPPING STAR 10,5ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ. ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 2,0ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ (Ε) 2,8ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ 4,15Χ5 6,9ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 4,2DEAL 10,6LIVE NEWS 11,8THE CHASE 14,1CASH OR TRASH - BEST OF 10,5ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 10,9HAPPY TRAVELLER (E)MY STYLE ROCKS Ε 17,3ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 4,5ΣΤOYNTIO 4 6,7Ειδήσεις 7μ.μ.ΑΝΤ1 NEWS 7,6ALPHA NEWS 13,5OPEN NEWS 3,4Ειδήσεις 8μ.μ.MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 9,7STAR NEWS 12,2ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,3ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 13,6ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 18,8PRIVATE EYES 2,8ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΣ 3,1PRIME TIMEΠΡΟΔΟΤΕΣ 9,2ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ Ε 4,1ΣΑΣΜΟΣ 22,9ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 18,2Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 14,9MAΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ 9.1ΤΑΙΝΙΑ STAR 9,8ΤΑΙΝΙΑ STAR 10,4ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 8,8ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 12,0ΤΑΙΝΙΑ OPEN 2,9ΤΑΙΝΙΑ OPEN 5,8ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM