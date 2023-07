tinanantsou.blogspot.gr

Το Συμπόσιο Θερμοδυναμικής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή συνδιοργανώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Texas A&M Engineering του Πανεπιστημίου Texas A&M των ΗΠΑ, στις 10-15 Ιουλίου 2023, στην Ελλάδα, για να γιορτάσουν τα 150α γενέθλια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και τη συμβολή του επιστήμες του μηχανικού.Ο επίσημος εορτασμός θα ξεκινήσει στο ΑΠΘ, με ένα Συμπόσιο σχετικά με την εφαρμογή της θερμοδυναμικής στη συμπεριφορά σύνθετων υλικών. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα περάσουν μία ημέρα στα Στάγειρα, τη γενέτειρα του Αριστοτέλη, για να συνεχίσουν τον επιστημονικό διάλογο. Την επόμενη μέρα, θα μεταβούν στην Αλεξανδρούπολη – κοντά στα αρχαία Άβδηρα, τη γενέτειρα του Δημόκριτου, για περισσότερες θερμοδυναμικές συζητήσεις και θα καταλήξουν στη Νέα Βύσσα, όπου πρόσφατα ιδρύθηκε Μουσείο προς τιμήν της οικογένειας Καραθεοδωρή.«Το Συμπόσιο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή αναδεικνύει τη διαρκή συνεργασία μεταξύ του Texas A&M Engineering και του ΑΠΘ, ενώ παράλληλα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών που συνεχίζουν να εξερευνούν τα όρια της θερμοδυναμικής και των εφαρμογών της στη συμπεριφορά των υλικών» δήλωσε με αφορμή το Συμπόσιο, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό», πρόσθεσε, «το γεγονός ότι το Συμπόσιο ξεκινά στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές μορφές πίσω από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου».«Αυτή η συγκέντρωση παγκοσμίου εμβέλειας επιστημόνων από διάφορους κλάδους των επιστημών της μηχανικής έχει σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή και τη συμβολή του στη θερμοδυναμική, με την ευκαιρία των 150ων γενεθλίων του» δήλωσε ο διακεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Texas A&M Δημήτρης Λαγούδας.Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός με διακεκριμένη ακαδημαϊκή καριέρα στη Γερμανία, πραγματοποίησε αξιοσημείωτες προόδους στην πραγματική και μιγαδική ανάλυση, στον λογισμό των μεταβολών και στη θεωρία μέτρων. Επιπλέον, ανέπτυξε ένα νέο πλαίσιο για τη θερμοδυναμική. Η βαθιά συνεισφορά του Καραθεοδωρή τον τοποθετούν ως έναν από τους πιο αξιόλογους μαθηματικούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συμποσίου στον σύνδεσμο: https://na.eventscloud.com/website/50562/detailed-agenda/πηγή: https://www.amna.gr/macedonia/article/744122/To-APTh-tima-ta-150a-genethlia-tou-K-Karatheodori-me-diethnes-epistimoniko-sumposio