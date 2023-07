Πλήθος νέων σειρών μυθοπλασίας και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Με την ώθηση του «νόμου Κρέτσου» όσον αφορά την ιδιωτική τηλεόραση και με το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ η νέα σεζόν θα έχει τουλάχιστον 31 νέες σειρές και συνέχειες σειρών, όπου ξεχωρίζουν τα δράματα εποχής και οι αστυνομικές, ενώ γίνεται προσπάθεια για να επιστρέψει η κωμωδία.Η ΕΡΤ είναι πρωταθλήτρια με επτά εγκεκριμένες σειρές, έχοντας επιστρέψει από τον λήθαργο εξαιτίας της εμπειρίας του Νίνου Ελματζιόγλου στον χώρο. Ο ΑΝΤ1 θα φιλοξενήσει την ακριβότερη παραγωγή, τη «Μάγισσα», με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, επενδύοντας στην αισθητική του Λευτέρη Χαρίτου. Η J. K. Productions του έμπειρου Γιάννη Καραγιάννη ετοιμάζει έξι μεγάλες παραγωγές για τη νέα σεζόν, ενώ η Foss Productions έχει δύο σειρές επιπέδου Netflix και μία σειρά επιπέδου… ERTFflix. Η Tanweer μετράει τρεις παραγωγές και η Barkingwell Media και η Green Pixel από δύο.ΕΡΤ: 7 + 1 σειρές– «Η πτώση» του Σπύρου Μιχαλόπουλου και του Χρήστου Γεωργίου από την Arcadia Media. Παίζουν Χρήστος Λούλης, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Λένα Παπαληγούρα, Εριέττα Μανούρη, Βάνα Πεφάνη.– «Παραλία», δράμα εποχής, σε σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, από τη Foss Productions. Παίζουν Δανάη Μιχαλάκη, Κώστας Νικούλι, Γιούλικα Σκαφιδά, Μάκης Παπαδημητρίου, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Γιώργος Μιχαλάκης, Μπέτυ Λιβανού.– «Ηλέκτρα», δράμα εποχής, σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη, από την J. K. Productions.– «Κάνε ό,τι κοιμάσαι», σε σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, από τη Silver Line Productions. Παίζουν Σπύρος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Καπετανάκος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου.– «Έρημη χώρα», του Γιώργου Γκικαπέππα, από την Need a Fixer. Παίζουν Γιώργος Κέντρος, Δανάη Σκιάδη, Γιώργος Καραμίχος, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νίκος Αρβανίτης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Αριανούτσος.– «Τρίτος όροφος», με τους Αντώνη Καφετζόπουλο και Λυδία Φωτοπούλου, σε παραγωγή της Στέλιος Αγγελόπουλος – Μ. ΙΚΕ.– «Τα σύρματα», σε σκηνοθεσία Χάρη Μαζαράκη, από την WCA Productions. Παίζουν Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ιβάν Σβιτάιλο, Βίκυ Παπαδοπούλου.Υπάρχει συζήτηση για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Νούμερα», με τον Φοίβο Δεληβοριά, σε παραγωγή της Tanweer.ΑΝΤ1: 4 + 1 παραγωγές– «Μάγισσα», δραματική σειρά εποχής σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου, από την J. K. Productions. Παίζουν Έλλη Τρίγγου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Κατερίνα Λέχου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Αναστάσιος Ροϊλός, Νίκος Ψαρράς, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης κ.ά.– «Ο ένας από εμάς», σε σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, από την ΑΝΤ1 Productions. Παίζουν Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μάριος Αθανασίου, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Αθηνά Οικονομάκου κ.ά.– «Παγιδευμένοι – 2ος κύκλος», σε σκηνοθεσία Γιάννα Λάπατα, από την Πεδίο Productions. Παίζουν Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Κίμων Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Σοφία Φαραζή κ.ά.– «Γυναίκες της φωτιάς», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντωνάνκη, από την Tanweer Productions.– «Ψυχοκόρες», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, από τη Feelgood, για τον ΑΝΤ1+ και τον ΑΝΤ1.Mega: 6 σειρές– «Γη της Ελιάς – 3ος κύκλος», σε σκηνοθεσία Αντρέα Γεωργίου, από την Make it Productions. Παίζουν Νίκος Γαλανός, Άντζελα Γκερέκου, Γιώργος Παρτσαλάκης κ.ά.– «Famagusta», δραματική σειρά εποχής σε σκηνοθεσία Αντρέα Γεωργίου, από τη Make it Productions. Παίζουν Γιάννης Μπέζος, Κοραλία Καράντη, Χρήστος Λούλης, Αντρέας Γεωργίου, Γιώργος Ζένιος Γρηγόρης Βαλτινός.– «Το ναυάγιο», δράμα εποχής σε σκηνοθεσία Γιάννη Χαριτίδη, από την J. K. Productions. Παίζουν Αναστασία Παντούση, Γιάννης Στάνκογλου.– «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό – 2ος κύκλος», σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσάμη, από την Green Olives Productions. Παίζουν Νικήτας Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Χριστίνα Παυλίδου κ.ά.– «Milky Way», του Βασίλη Κεκάτου, από τη Foss Productions. Παίζουν Κορίνα Ντουλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα. Η σειρά είναι πιθανόν να μεταδοθεί και από το Netflix.-«Maestro – 2ος κύκλος», του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, από τη Foss Productions. Παίζουν Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη κ.ά. Η σειρά είναι πιθανόν να μεταδοθεί και από το Netflix.Alpha: 6 σειρές– «Σασμός – 3ος κύκλος», του Κώστα Κωστόπουλου, από την J. K. Productions. Παίζουν Ορφέας Αυγουστίδης, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Πρωτόπαππα κ.ά.– «Ο Παράδεισος των Κυριών», από την J. K. Productions, με σκηνοθέτες τους Γιάννη Βασιλειάδη και Σταμάτη Πατρώνη. Παίζουν Αργύρης Πανταζάρας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Θεοδώρα Τζήμου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης.– «Το προξενιό της Ιουλίας», του Νίκου Κρητικού, από την Prima Visione (Διονύσης Παναγιωτάκης). Παίζουν Μελέτης Ηλίας, Άννα Μάσχα, Ελισάβετ Μουτάφη.– «Ο γιατρός», του Γιώργου Παπαβασιλείου, από την Green Pixel. Παίζουν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Μανώλης Κλωνάρης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Βασιλική Τρουφάκου.– «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», από την Green Pixel, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Παίζουν Αντώνης Αντωνίου, Έλένη Κοκκίδου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δάφνη Λαμπρόγιαννη κ.ά.Μία ακόμη κωμωδία.Star-«ΙQ 160, – 2ος κύκλος», του Πιέρρου Ανδρακάκου, από την Barkingwell Media. Παίζουν Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Ελίζα Σκολίδη, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου κ.ά.-«Μαύροι πίνακες», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Φιλιώτου, από την Barkingwell Media.-Μια νέα κωμωδία, σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου.ΣΚΑΪ«Οι Πανθέοι» του Σπύρου Μιχαλοπούλου, από την J. K. Productions. Παίζουν Αιμίλιος Χειλάκης, Κάτια Δανδουλάκη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Κόρα Καρβούνη, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση κ.ά.Open«Έρωτας φυγάς – 2ος κύκλος», σε σκηνοθεσία Βασίλη Τσελεμέγκου και Παναγιώτη Πορτοκαλάκη, από τους Αργοναύτες. Παίζουν Πέμη Ζούνη, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Σταύρος Ζαλμάς, Γεράσιμος Γεννατάς.Cosmote TV«17 Κλωστές», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, από την Tanweer Productions. Παίζουν Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Ψάλτη, Αθηνά Τσιλύρα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Μάνος Βακούσης κ.ά.Διαβάστε και το σχετικό περσινό ρεπορτάζ των “Τυπολογιών” για τις 26 σειρές που προγραμματίζονταν για την σεζόν 2022-23 που τελειώνει αυτές τις μέρες.Πηγή:typologies.grΠηγή: tvnea.com