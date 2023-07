2023-07-12 15:00:05

Ώρα για ξεκούραση από το βράδυ της Τρίτης, μετά τον τελικό του Survivor All Star, για τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι #yes».



«Είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία το All Star γιατί οι παίκτες ήταν όλοι έμπειροι. Ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν, τους πήρε περισσότερο χρόνο να λυθούν. Τα περίμενα όλα φέτος. Παιζόταν το παιχνίδι σε αρκετές διαστάσεις. Η στρατηγική υπήρχε από την πρώτη μέρα και γινόταν προσπάθεια να βγουν πρώτα οι δυνατοί παίκτες εκτός. Οι παίκτες ζήτησαν την τιμωρία με τις αποβολές», δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.



«Ποιος είπε ότι θα γίνει Survivor All Star 2; Δεν έχω ιδέα είναι πολύ νωρίς ακόμα», ξεκαθάρισε.



Για τα σπόιλερ τόνισε: «Αν δεν υπήρχαν θα βλέπαμε κάτι μαγικό φέτος. Είναι αντισυναδελφικό και κακό».



Πάντως πληροφορίες του TVNEA.COM θέλουν το Survivor All Star 2 να ειναι στις σκέψεις του καναλιού



