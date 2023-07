themaygeias

Η ενυδάτωση μπορεί να μην είναι το πιο συναρπαστικό θέμα ή η πιο διασκεδαστική συνήθεια στον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι σημαντική και γίνεται ακόμα πιο σημαντική όταν ο καιρός ζεσταίνεται το καλοκαίρι. Το σώμα μας αποτελείται από τουλάχιστον 70% νερό, το οποίο τα κύτταρά μας χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους, να παρέχουν αποτελεσματικότερα οξυγόνο και να απορροφούν θρεπτικά συστατικά. Το νερό λειτουργεί επίσης για τη λίπανση των αρθρώσεων, την απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και την προστασία της σπονδυλικής στήλης, του δέρματος, των ματιών και της μύτης. Προωθεί ακόμη και την πέψη, καθώς και την υγεία των νεφρών, του ήπατος και του μικροβιώματος του εντέρου.Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες, όπως η εφίδρωση, η επίσκεψη στην τουαλέτα, ακόμη και η αναπνοή, έχουν ως φυσικό αποτέλεσμα την απώλεια νερού. Τελικά, η σωστή ενυδάτωση καταλήγει στο να καταναλώνεις περισσότερα υγρά από όσα χάνεις καθημερινά. Ήξερες όμως ότι και η τροφή που τρως, και όχι μόνο το νερό που πίνεις, συμβάλλει επίσης στα συνολικά επίπεδα ενυδάτωσης και βοηθά στην πρόληψη της αφυδάτωσης;Η ενυδάτωση μπορεί να φαίνεται πολύ πιο ελκυστική από ένα βαρετό ποτήρι νερό, χάρη σε μια ποικιλία υγιεινών φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Κατά σύμπτωση, ενώ το καλοκαίρι απαιτεί από εμάς να αυξήσουμε την ενυδάτωσή μας, παρέχει επίσης μια αφθονία εποχιακών, νόστιμων και ενυδατικών επιλογών προϊόντων, ειδικά φρούτων. Μάθετε τα πάντα για τα φρούτα που περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού και μπορείς να καταναλώσεις για μια υγιή ώθηση ενυδάτωσης, γιατί αυτό έχει σημασία για την υγεία.Ενυδατικά φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερόΔύο μερίδες του ενός φλιτζανιού από τα φρούτα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό μπορούν να ισοδυναμούν με έως και οκτώ ποτήρια νερό.1.ΚΑΡΠΟΥΖΙΠέρα από το ότι είναι γεμάτο με βιταμίνη C και φυτικές ενώσεις που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, το δροσιστικό ροζ καρπούζι θεωρείται συχνά ένα από τα πιο ενυδατικά φρούτα, καθώς περιέχει έως και 91% νερό. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαμβάνεις μια φέτα καρπούζι μια ζεστή μέρα, αν ψάχνεις για έναν νέο τρόπο να φας αυτό το αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, ταιριάζει τέλεια σε αλμυρές σαλάτες και άλλα απροσδόκητα πιάτα (η μέντα και η φέτα το συμπληρώνουν ιδιαίτερα καλά).2.ΦΡΑΟΥΛΕΣΣχεδόν κάθε είδος μούρου προσφέρει υψηλές ποσότητες φυτικών ινών, χάρη στην εξέχουσα φλούδα και τους σπόρους τους. Επίσης, μας δίνουν ένα πλεονέκτημα στους καθημερινούς στόχους ενυδάτωσης. Οι φράουλες είναι το πιο ενυδατικό μούρο με περιεκτικότητα σε νερό έως και 91%, ακολουθούμενο στενά από τα βατόμουρα με 88%. Τα σμέουρα βρίσκονται επίσης στη λίστα με 86 % νερό, όπως και τα βατόμουρα με 84 %. Τα κράνμπερις παίρνουν μια τιμητική αναφορά και εδώ, καθώς τείνουν να περιέχουν επίσης πολύ νερό.3.ΕΣΠΡΙΔΟΕΙΔΗ (ειδικά γκρέιπφρουτ και πορτοκάλια)Δεν είναι τυχαίο ότι τα εσπεριδοειδή είναι συνήθως σε μορφή χυμού, προσφέρουν τόσο πολύ ενυδατικό νερό από το γλυκόπικρο εσωτερικό τους. Το γκρέιπφρουτ είναι ένα εσπεριδοειδές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, με συνολική περιεκτικότητα σε νερό έως και 91%, και τα πορτοκάλια περιέχουν 87% νερό. Αν και αυτές οι όξινες επιλογές είναι στην πραγματικότητα εποχιακές το χειμώνα, είναι σύνηθες να τα βρεις όλο το χρόνο για να τα απολαύσεις μαζί με το πρωινό σου.4.ΠΕΠΟΝΙΕίναι δύσκολο να μην απολαύσεις ένα τέλεια ώριμο πεπόνι τους καλοκαιρινούς μήνες, και τυχαίνει να είναι βολικά εποχιακό και γεμάτο νερό κατά τους πιο ξηρούς μήνες του έτους. Το πεπόνι αποτελείται κατά 90 % από νερό! Πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει σε πολλές φρουτοσαλάτες, το πεπόνι συνδυάζεται υπέροχα με αλμυρά συστατικά όπως το προσούτο, η ρόκα και η μοτσαρέλα ένα κλασικό ορεκτικό ιταλικής έμπνευσης που μπορείς να τρως όλο το χρόνο.5.ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΤα ροδάκινα περιέχουν έως και 89 % νερό, ενώ τα νεκταρίνια δεν απέχουν πολύ με 88 %. Τα δαμάσκηνα είναι ακριβώς στην ουρά τους με 87 % περιεκτικότητα σε νερό, όπως και τα βερίκοκα με 86 %.6.ΑΝΑΝΑΣΜε συνολική περιεκτικότητα σε νερό έως και 86%, ο ανανάς αξίζει μια θέση στη λίστα. Πέρα από την ενυδατική τους ικανότητα, οι ανανάδες είναι φορτωμένοι με βιταμίνη C, με ένα φλιτζάνι να προσφέρει πάνω από το 100 % των ημερήσιων αναγκών μας, βοηθώντας ακόμα να διατηρήσουμε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ανανάς είναι επίσης μοναδικά υγιεινός, καθώς είναι γεμάτος βρομελίνη, ένα ένζυμο που βοηθά στην πέψη και την απορρόφηση των πρωτεϊνών. Αλλά τα οφέλη αυτού του ενζύμου δεν σταματούν εκεί, καθώς μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του πόνου, του πρηξίματος και της σωματικής φλεγμονής.7. ΜΑΝΚΓΟΑυτό το τροπικό φρούτο, το μάνγκο θα σε βοηθήσει να πετύχεις τους ημερήσιους στόχους σου για τα υγρά με την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό που φτάνει το 83%. Όπως πολλά από τα υπόλοιπα ενυδατικά φρούτα, το μάνγκο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, καθώς και σε βιταμίνες Α και Β6 για την προαγωγή του ανοσοποιητικού συστήματος, των ματιών και της υγείας του εγκεφάλου.